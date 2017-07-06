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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    06 июля 2017ЖУРНАЛ ELLE №229 ноябрь 2015

    Hot-Not: любимые вещи и привычки Евы Грин

    Сегодняшняя именинница Ева Грин — о первой работе, любимых дизайнерах и beauty-табу

    Ева ГринФОТОRANKIN FOR ELLE RUSSIA

    Впервые встретила ­Леонардо Ди Каприо на съемках «Человека в железной маске», где разносила кофе. Увидев, как он работает, влюбилась в него окончательно. Даже поздороваться стеснялась.

    Hot-Not: актриса Ева Грин

    Оливковое масло использую не только в качестве заправки для салатов. Почти каждый день втираю ­немного этого чудо-средства в кончики волос и кожу. Эффект потрясающий!

    Оливковое масло

    Люблю рассматривать фото с показов и отбирать вещи для красной дорожки. Особенно ­нравятся драматичные луки Alexander McQueen.

    Показ Alexander McQueen

    Показ Alexander McQueen

    Каждый день начинаю со стакана грейпфрутового сока. А в течение дня пью много воды. Ничего сложного, но эти привычки помогают выглядеть и чувствовать себя хорошо.

    Соки

    Я не ограничиваю себя в еде. Вот только от любимого красного мяса отказалась: считаю, что этот продукт не так уж и полезен.

    В родном Париже частенько наведываюсь на блошиный рынок Сент-Уан, гуляю по Люксембургскому саду и любуюсь главным алтарем собора ­Парижской ­Богоматери.

    Собор Парижской Богоматери

    Собор Парижской Богоматери

    Обожаю кольца русского ювелира Елены Окутовой за оригинальный дизайн. Я их даже в своих фильмах ношу, например в «Камелоте» и «Мрачных тенях».

    Hot-Not: актриса Ева Грин

    Стоило однажды попробовать средства для поврежденных волос Pro Fiber, L’Oréal Professionnel, как они прописались на полке моей ванной.

    Hot-Not: актриса Ева Грин ФОТОАлена Полосухина

    Классическая музыка помогает сконцентрироваться. Так что на съемочной площадке слушаю Шопена.

    Hot-Not: актриса Ева Грин

    Меня раздражает, когда губы обведены карандашом, который контрастирует с цветом помады. Не менее кощунственно выглядит плотный слой тонального крема на лице.

    Hot-Not: актриса Ева Грин ФОТОАлена Полосухина

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