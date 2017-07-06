Hot-Not: любимые вещи и привычки Евы Грин

ФОТО RANKIN FOR ELLE RUSSIA

Впервые встретила ­Леонардо Ди Каприо на съемках «Человека в железной маске», где разносила кофе. Увидев, как он работает, влюбилась в него окончательно. Даже поздороваться стеснялась.

Оливковое масло использую не только в качестве заправки для салатов. Почти каждый день втираю ­немного этого чудо-средства в кончики волос и кожу. Эффект потрясающий!

Люблю рассматривать фото с показов и отбирать вещи для красной дорожки. Особенно ­нравятся драматичные луки Alexander McQueen.

Показ Alexander McQueen

Каждый день начинаю со стакана грейпфрутового сока. А в течение дня пью много воды. Ничего сложного, но эти привычки помогают выглядеть и чувствовать себя хорошо.

Я не ограничиваю себя в еде. Вот только от любимого красного мяса отказалась: считаю, что этот продукт не так уж и полезен.

В родном Париже частенько наведываюсь на блошиный рынок Сент-Уан, гуляю по Люксембургскому саду и любуюсь главным алтарем собора ­Парижской ­Богоматери.

Собор Парижской Богоматери

Обожаю кольца русского ювелира Елены Окутовой за оригинальный дизайн. Я их даже в своих фильмах ношу, например в «Камелоте» и «Мрачных тенях».

Стоило однажды попробовать средства для поврежденных волос Pro Fiber, L’Oréal Professionnel, как они прописались на полке моей ванной.

ФОТО Алена Полосухина

Классическая музыка помогает сконцентрироваться. Так что на съемочной площадке слушаю Шопена.

Меня раздражает, когда губы обведены карандашом, который контрастирует с цветом помады. Не менее кощунственно выглядит плотный слой тонального крема на лице.