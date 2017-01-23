Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Какая вы героиня из русской литературы? тест ELLE
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Гороскоп на 2017 год от Александра Литвина
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

23 января 2017ЖУРНАЛ ELLE №12 январь

Hot-Not: любимые вещи и привычки Евы Герциговой

Модель Ева Герцигова — о своих любимых местах для шопинга, секретах безупречного стиля и новинках DIOR в линии Capture Totale

Ева Герцигова

Я давний фанат рок-музыки семидесятых. Любимая песня тех времен? Дженис Джоплин «Anything».

Hot-not

Когда я была в Марокко, меня приятно удивил их банный ритуал. Все этапы — от парения и скрабирования до очищения специальным оливковым мылом — это такое блаженство!

Hot-notФОТОGetty Images

Недавно увлеклась barre-тренировками (симбиоз балета с фитнесом). После занятий тело чувствует себя отлично — это лучший знак!

Hot-notФОТОGetty Images

Помните меховые наушники, в которых все ­ходили раньше? Это же настоящее fashion-преступление!

Hot-not

Чувствую себя ­уверенно, ­только когда прическа в ­порядке. Чистые пряди — обязательное ­условие.

Hot-not

Лучшее место для шопинга — книжный магазин. Регулярно скупаю кулинарные издания и читаю их вместо медитации.

Hot-notФОТОGetty Images

У меня много ароматов-фаворитов, и я постоянно их смешиваю между собой. Мои парфюмы объединяет только одно — ноты ванили в базе.

Hot-notФОТОGetty Images

В одежде придерживаюсь классики. Моим любимым предметом в гардеробе неизменно остается жакет. Дополняю его парой лаконичных лодочек Dior, и образ готов.

Hot-notФОТОGetty Images

Любому алкогольному коктейлю предпочитаю микс из соков, который придумала сама. Рецепт простой: нужны лимон, огурец и сельдерей. Вуаля!

Hot-not

В январе Dior расширяет знаменитую линию Capture Totale двумя wow-средствами. Маска и обновленный крем работают как фотофильтры: выравнивают цвет лица и добавляют сияние.

Hot-not

Флюид Dreamskin Advanced; маска Dreamskin 1-Minute, все — Capture Totale Dior

ФОТОАлена Полосухина

Материалы по темам

Как молоды мы были: архивные фото Трампов и КлинтоновДети звезд, которые стали известнее своих родителей

ELLE проекты

Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
Золотой фонд БолливудаИндийские красавицы, покорившие Запад
Альтернатива гороскопуХарактеристика по месяцу рождения
Большие надеждыЗнаменитости, которые не оправдали ожиданий

Читайте также

НовостиТоп-5: самые горячие новости недели
НовостиЕвгений Плющенко и Яна Рудковская снялись для Intimissimi
ЗвездыЛучшие семейные фото Трампов с инаугурации
НовостиБритни Спирс впервые раскрыла подробности своего романа

ELLE рекомендует

ПрактикаКак правильно маскировать несовершенства кожи
Тренды15 культовых бьюти-трендов всех времен
ПрактикаГлайды для губ: чем новые средства для губ отличаются от помад и блесков?
ПрактикаХолодный прием: зимние beauty-средства и процедуры

Лучшее на Elle

Практика15 идеальных средств для ухода за кожей зимой
ЕдаКак приготовить спагетти?
ЗвездыСпелись: самые успешные кинопары Голливуда
Кино5 причин успеха фильма «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаКак правильно маскировать несовершенства кожи
ЕдаБлюда с самыми дорогими афродизиаками в Москве
Тренды15 культовых бьюти-трендов всех времен
ЗвездыДороже «Оскара»: почему Джуд Лоу — главный актер сезона и мужчина мечты?
ЗдоровьеWellness: актуальные тенденции в области питания и фитнеса
ИнтервьюМилла Йовович: «Близкие ценят меня за то, что я всегда говорю им правду»
ПсихологияАльтернатива гороскопу: характеристика по месяцу рождения
ТрендыНаших шьют: в моде стиль московских окраин
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Как молоды мы были: архивные фото Трампов и Клинтонов

Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.