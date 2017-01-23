Hot-Not: любимые вещи и привычки Евы Герциговой

Я давний фанат рок-музыки семидесятых. Любимая песня тех времен? Дженис Джоплин «Anything».

Когда я была в Марокко, меня приятно удивил их банный ритуал. Все этапы — от парения и скрабирования до очищения специальным оливковым мылом — это такое блаженство!

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Недавно увлеклась barre-тренировками (симбиоз балета с фитнесом). После занятий тело чувствует себя отлично — это лучший знак!

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Помните меховые наушники, в которых все ­ходили раньше? Это же настоящее fashion-преступление!

Чувствую себя ­уверенно, ­только когда прическа в ­порядке. Чистые пряди — обязательное ­условие.

Лучшее место для шопинга — книжный магазин. Регулярно скупаю кулинарные издания и читаю их вместо медитации.

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У меня много ароматов-фаворитов, и я постоянно их смешиваю между собой. Мои парфюмы объединяет только одно — ноты ванили в базе.

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В одежде придерживаюсь классики. Моим любимым предметом в гардеробе неизменно остается жакет. Дополняю его парой лаконичных лодочек Dior, и образ готов.

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Любому алкогольному коктейлю предпочитаю микс из соков, который придумала сама. Рецепт простой: нужны лимон, огурец и сельдерей. Вуаля!

В январе Dior расширяет знаменитую линию Capture Totale двумя wow-средствами. Маска и обновленный крем работают как фотофильтры: выравнивают цвет лица и добавляют сияние.