Hot-Not: любимые вещи и привычки Евы Герциговой

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Модель Ева Герцигова — о своих любимых местах для шопинга, секретах безупречного стиля и новинках DIOR в линии Capture Totale
Я давний фанат рок-музыки семидесятых. Любимая песня тех времен? Дженис Джоплин «Anything».
Когда я была в Марокко, меня приятно удивил их банный ритуал. Все этапы — от парения и скрабирования до очищения специальным оливковым мылом — это такое блаженство!
Недавно увлеклась barre-тренировками (симбиоз балета с фитнесом). После занятий тело чувствует себя отлично — это лучший знак!
Помните меховые наушники, в которых все ходили раньше? Это же настоящее fashion-преступление!
Чувствую себя уверенно, только когда прическа в порядке. Чистые пряди — обязательное условие.
Лучшее место для шопинга — книжный магазин. Регулярно скупаю кулинарные издания и читаю их вместо медитации.
У меня много ароматов-фаворитов, и я постоянно их смешиваю между собой. Мои парфюмы объединяет только одно — ноты ванили в базе.
В одежде придерживаюсь классики. Моим любимым предметом в гардеробе неизменно остается жакет. Дополняю его парой лаконичных лодочек Dior, и образ готов.
Любому алкогольному коктейлю предпочитаю микс из соков, который придумала сама. Рецепт простой: нужны лимон, огурец и сельдерей. Вуаля!
В январе Dior расширяет знаменитую линию Capture Totale двумя wow-средствами. Маска и обновленный крем работают как фотофильтры: выравнивают цвет лица и добавляют сияние.
Флюид Dreamskin Advanced; маска Dreamskin 1-Minute, все — Capture Totale DiorФОТО
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