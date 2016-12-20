Hot-Not: любимые вещи и привычки Елизаветы Боярской

Чтобы расслабиться, слушаю джаз или классику. Очень люблю «Прелюдию № 5» Рахманинова.

Мечтаю съездить в Грузию и Армению. А в родном Петербурге я обожаю Летний и Михайловский сады, а еще ­Петергоф — это мои любимые места отдыха.

С удовольствием отправилась бы в путешествие по России. Ведь у нас так много прекрасных мест.

Грубые сапоги с заклепками подходят и под легкое платье, и под джинсы. Их можно носить как зимой, так и летом с шортами — смотрится так круто.

В своей жизни я только однажды пробовала устрицы, и мне хватило. Еле проглотила эту штуку!

«Сто лет одиночества» — моя настольная книга. Гарсиа Маркес, Чехов, Толстой, Булгаков — произведения этих авторов могу перечитывать постоянно.

Вечером снимаю тонны грима и толстым слоем наношу ночной крем Dream Cream, «Черный жемчуг». ­Результат хорошо заметен утром: кожа мягкая и отдохнувшая.

В тайском ресторане Jitlada в Лос-Анджелесе готовят вкуснейший том-ям. И подают целую кастрюлю!

Напротив Малого драматического театра на ул. Рубинштейна есть бар Poison, в который мы часто заходим с друзьями. Там всегда весело и громко!