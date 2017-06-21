Хмуриться не надо, Лана: интересные факты о Лане Дель Рей

За 12 лет пребывания в шоу-бизнесе (из которых 9 она провела в безвестности) певица успела закрутить роман с алкоголем, несколько раз сменить имя и даже попытаться понять Бога с помощью технологий. ELLE — о самой томной и загадочной поп-звезде десятилетия.

— С 15 до 18 лет, во время пребывания в элитном колледже-интернате, сильно пила. «Я напивалась каждый день, пила в одиночку. Когда я пишу о том, чего я лишилась, то, в том числе, пишу об алкоголе — это была моя первая любовь», — вспоминает Лана, добавляя, что «это было самое худшее, что со мной случалось».

— Училась в университете Фордхэм в Бронксе, Нью-Йорк, где на факультете философии ее специализацией была метафизика. «Это мост через пропасть между Богом и наукой. Я была очарована религией и хотела понять, возможно ли с помощью технологий приблизиться к пониманию того, откуда мы пришли и зачем».

— Считает себя католичкой.

— В 2007 году подписала контракт со звукозаписывающим лейблом на сумму $ 10 000. Оставив университет (в том числе из-за проблем с математикой), перебралась в Нью-Джерси, где поселилась в трейлере.

— Альбом под именем Лиззи Грант был выпущен в 2010 году; продюсировал пластинку Дэвид Кан, также работавший с Региной Спектор. Релиз был неудачным и прошел незаметно.

— Первое видео, выпущенное под именем Лана Дель Рей, на песню Video Games, за три недели набрало 600 000 просмотров на YouTube.