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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

21 июня 2017

Хмуриться не надо, Лана: интересные факты о Лане Дель Рей

21 июня Лана Дель Рей, чей новый альбом Lust For Life выходит ровно через месяц, отмечает свой 32-й день рождения

За 12 лет пребывания в шоу-бизнесе (из которых 9 она провела в безвестности) певица успела закрутить роман с алкоголем, несколько раз сменить имя и даже попытаться понять Бога с помощью технологий. ELLE — о самой томной и загадочной поп-звезде десятилетия.

Лана Дель РейФОТОEast News

— С 15 до 18 лет, во время пребывания в элитном колледже-интернате, сильно пила. «Я напивалась каждый день, пила в одиночку. Когда я пишу о том, чего я лишилась, то, в том числе, пишу об алкоголе — это была моя первая любовь», — вспоминает Лана, добавляя, что «это было самое худшее, что со мной случалось».

— Училась в университете Фордхэм в Бронксе, Нью-Йорк, где на факультете философии ее специализацией была метафизика. «Это мост через пропасть между Богом и наукой. Я была очарована религией и хотела понять, возможно ли с помощью технологий приблизиться к пониманию того, откуда мы пришли и зачем».

— Считает себя католичкой.

— В 2007 году подписала контракт со звукозаписывающим лейблом на сумму $ 10 000. Оставив университет (в том числе из-за проблем с математикой), перебралась в Нью-Джерси, где поселилась в трейлере.

— Альбом под именем Лиззи Грант был выпущен в 2010 году; продюсировал пластинку Дэвид Кан, также работавший с Региной Спектор. Релиз был неудачным и прошел незаметно.

— Первое видео, выпущенное под именем Лана Дель Рей, на песню Video Games, за три недели набрало 600 000 просмотров на YouTube.

— В текстах песен можно найти отсылки и прямые цитаты к Теннеси Уильямсу («опираясь на доброту незнакомцев» из «Трамвай Желание», Уолту Уитмену («Я пою оду электрическому телу») и Владимиру Набокову («Свет моей жизни, огонь моих чресел» из «Лолиты»).

— Была лицом рекламных кампаний H&M и Jaguar.

— В обычной жизни ходит в одежде, купленной в ASOS.

— Любимые бренды — Versace и Chanel.

— Песню Lust For Life с одноименного будущего альбома певица записала с The Weeknd. Видео на песню за месяц собрало более 33 млн просмотров.

— В работе над новой, пятой по счету пластинкой, Лане также помогали Шон Леннон и Йоко Оно, и Стиви Никс из Fleetwood Mac.

— Песни Ланы были использованы в показах Dior Couture, Christopher Kane, Emilio de la Morena.

— На левой руке певицы имеется татуировка M — в честь бабушки, Мадлен, с которой Лана была очень близка в детстве. На той же руке выбито также слово Paradise. На правой — фраза «Не доверяй никому», на безымянном пальце там же — «Умри молодым».

Татуировки Ланы Дель Рей

— В США у нее две квартиры, в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе (где вместе с ней живут брат и сестра).

— Встречалась с Барри Джеймсом О’Нилом из группы Kassidy, фотографом Франческо Карроззини. Кроме того, Лане приписывали романы с Мэрилином Мэнсоном и Экслом Роузом.

— Любит реалити-шоу. Фаворит — «Реальные домохозяйки».

— Категорически отрицает, что делала пластические операции.

— Рост певицы — 169 см.

— Научившись играть на гитаре, взялась за сочинение песен и с тех пор убеждена, что написать хит можно, зная два-три аккорда.

— Очень боится сцены.

— Премьер-министр Британии (бывший) Дэвид Кэмерон в интервью The Telegraph в свое время признался Лане Дель Рей в любви, назвав себя ее большим фанатом.

Лана Дель Рей фотоФОТОEast News

— Вегетарианка, «тоннами» ест шоколад, «литрами» пьет молоко. Предпочитает простую кухню, обожает бургеры.

— Любимые фильмы — первые два «Крестных отца» и «Красота по-американски».

— Написала для британской певицы Шерил Коул песню Ghetto Baby, ставшую большим хитом.

— Называет себя «скупердяем», терпеть не может тратить деньги.

— «Я сильная, но одинокая. Как Мэрилин Монро».

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