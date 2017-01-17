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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

17 января 2017

Гражданский брак: звездные пары, которые так и не поженились

Шесть знаменитых пар, считающих, что не стоит торопиться с браком

Штамп в паспорте — не обязательное условие для счастливых отношений. В обзоре ELLE — шесть звездных пар, которые подтверждают это.

Ева Мендес и Райан Гослинг

Ева Мендес и Райан ГослингФОТОGetty Images

Как и у многих голливудских пар, роман Евы Мендес и Райана Гослинга начался на съемочной площадке. Их отношения завязались во время съемок фильма «Место под соснами». Личную жизнь пара старается держать в секрете, не обращая внимания на постоянно появляющиеся слухи о свадьбе (представитель звезд их опровергает) и разговоры о большой разнице в возрасте (сейчас Гослингу 36 лет, а Мендес — 42 года). Последним публичным проявлением чувств Мендес и Гослинга стала речь актера на вручении премии «Золотой глобус – 2017». Вместе Ева и Райан воспитывают двух дочерей, Эсмеральду и Амаду, и узаконить отношения пока не торопятся.

Наталья Водянова и Антуан Арно

Наталья Водянова и Антуан Арно

В июне 2016 года супермодель и филантроп Наталья Водянова родила своему возлюбленному Антуану Арно второго ребенка, сына Романа. После появления мальчика на свет вновь актуальным для прессы стал вопрос о свадьбе российской модели и французского бизнесмена. В одном из интервью Водянова объяснила, что хочет сыграть пышную свадьбу, но банально не имеет времени на ее организацию. Еще одной причиной нежелания Натальи и Антуана спешить с браком, по признанию модели, является суеверие.

«Нам очень хорошо вместе. И с каждым днем все лучше. Лучше, чем пять лет тому назад. И, по сути, конечно же, мы не свободны. Мы муж и жена. Страшно менять даже мелочь... А тут — свадьба... Особенно, когда однажды обжегся... А вдруг что-то изменится в худшую сторону? Но, конечно, мы рано или поздно поженимся. Если, не дай Бог, что-то случится, мы обязаны, в том числе ради детей и ради друг друга, иметь официальное право принимать важные решения. Но пока это не очень актуально. Сейчас не хочется трогать то, что так дивно работает», — пояснила Наталья.

За плечами Натальи Водяновой есть один развод с британским аристократом Джастином Портманом, от которого она родила троих детей, сыновей Лукаса и Виктора и дочку Неву. Пара рассталась в 2011 году.

Алессандра Амбросио и Джейми Мазур

Алессандра Амбросио и Джейми Мазур

Нехватка времени — причина, по которой откладывают свадьбу и Алессандра Амбросио и Джейми Мазур. «Когда-нибудь я обязательно выйду замуж, но сейчас это не первый пункт в списке моих приоритетов, — сказала модель в одном из интервью. — Сами понимаете: если я провела восемь лет в статусе невесты, значит, никуда не тороплюсь. К тому же у меня столько дел, что на планирование свадьбы нет времени. Вот когда график будет посвободнее, смогу спокойно подумать об этом». Но в ближайшее время надеяться на это не придется: Амбросио остается одним из «ангелов» Victoria’s Secret и вместе с женихом воспитывает двоих детей, дочку Аню и сына Ноа.

Шакира и Жерар Пике

Жерар Пике

«У нас уже есть все самое главное. Мы пара, мы любим друг друга, и у нас есть ребенок. Я думаю, когда эти аспекты отношений стабильны, брак ничего не изменит», — говорила Шакира еще в 2013 году. За это время отношения певицы с испанским футболистом лишь укрепились: в январе 2015-го у них родился второй ребенок, сын по имени Саша.

Голди Хоун и Курт Рассел

Голди Хоун и Курт Рассел

Голди Хоун и Курт Рассел познакомились, когда вместе работали над фильмом «Дополнительная смена» («Пересменка»), и прожили вместе уже 33 года. На последние слухи о свадьбе Рассел отреагировал так: «Мы обсуждали это с Голди буквально вчера и сильно повеселились. Пресса женит нас примерно каждые пять лет и все никак не может угомониться — даже сейчас, когда нам уже по 400 лет».

Опра Уинфри и Стедман Грэхэм

Опра Уинфри и Стедман Грэхэм

Знаменитая американская телеведущая Опра Уинфри честно говорит о том, что никогда не выйдет замуж. При этом со своим возлюбленным Стедманом Грэхэмом она вместе уже около 20 лет. Когда-то они были помолвлены, но до алтаря так и не дошли. «Мы уже были знакомы очень давно. Это была крепкая дружба, и я вдруг поняла, что люблю... Мы объявили о помолвке, но потом мне стало ясно, что если свадьба действительно состоится, то наш брак скоро разрушится, и я честно сказала об этом Стедману. Он согласился. Замуж я точно не выйду, потому что другого такого человека, как он, я не найду, а с ним мы уже все решили», — говорит 62-летняя телеведущая.

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