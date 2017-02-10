Голая правда: цитаты актеров о съемках откровенных сцен 

Вчера в российский прокат вышла вторая часть эротической мелодрамы «50 оттенков серого». К откровенным сценам, которыми изобилует кино, можно относиться как угодно, но только их участники знают, какой за этим кроется труд, конфуз, а порой и совершенная нелепица. Парадокс, сниматься в «горячих» сценах — сомнительное удовольствие для самих актеров. Большинство из них сходится во мнении, что это скорее смешно и неловко, чем сексуально. Имитация секса на экране заставляет актеров прибегать к разным уловкам вроде тончайших костюмов телесного цвета, подушек, подложенных между партнерами и даже пластического грима. Конечно, тут не обходится без руки режиссера, но все же по большей части это импровизация. ELLE собрал цитаты звезд об их опыте участия в постельных сценах на экране.

«50 оттенков серого»

В главных ролях: Джейми Дорнан, Дакота Джонсон

Джейми Дорнан: «Как актеры, мы готовы делать в кадре странные вещи. Но у нас все равно возникают обычные человеческие реакции. Когда в первый день прозвучала команда «Мотор!», у меня в голове была только одна мысль: «Что тут вообще происходит? Я же отец!». Я научился вязать узлы, работать плетью. Некоторые сцены, снятые в «Красной комнате», были для меня некомфортными. Мне пришлось делать с Дакотой такие вещи, которые по собственной воле я не сделал бы ни с одной женщиной. Мне все время хотелось ее защитить. Я понимал, как ей нелегко. Звучит команда «Снято!», а она все еще лежит голая, привязанная к кровати».

Дакота Джонсон: «Джейми был первым, кто накидывал на меня одеяло, когда дубль был отснят. И он старался сделать так, чтобы мне не было больно по-настоящему. Но однажды я получила травму шеи — Джейми пришлось швырять меня на кровать снова и снова. Думаю, нужно смонтировать из этой сцены коуб!».

«Волк с Уолл-стрит»

В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Марго Робби

Леонардо Ди Каприо: «Когда вы примеряете на себя персонажа, такого как Джордан, вы хотите точно отразить его натуру. В этом случае вам стоит просто взять и сделать это. Не стоит думать в этот момент о себе, так как эта история не о вас, а о жизни другого человека».

«Хлоя»

В главных ролях: Лиам Нисон, Аманда Сайфред

Аманда Сайфред: «Это было так... неловко. И ты не можешь избавиться от этого чувства; оно всегда с тобой, даже когда вы делаете это с кем-то в первый раз в реальной жизни. Это как-то странно».

«Любовь и другие лекарства»

В главных ролях: Джейк Джилленхол, Энн Хэтэуэй

Джейк Джилленхол: «У меня довольно большой опыт съемок в постельных сценах. Несмотря на это, было сложно притворяться, будто меня не заводит Энн Хэтэуэй. И я горжусь тем, что смог преодолеть это чувство». Энн Хэтэуэй: «Этот отвратительно неловкий момент, когда тебе нужно раздеться перед незнакомым человеком. Я решила, что буду держать все под контролем и делать все, как положено — раздеваться в последний момент, а между съемками дублей одеваться обратно. Но после я обнаружила, что каждый раз, когда я одеваюсь, я смазываю весь нательный грим и это каждый раз прибавляет еще дополнительные двадцать минут к съемке. Это как в жизни: как только вы перестаете делать что-то ради себя, начинаете делать это ради других. Отважусь сказать, что было весело».

«Больше чем секс»

В главных ролях: Эштон Кутчер, Натали Портман

Эштон Кутчер: «Я начал с извинений. Помнится, кто-то рассказал мне об этом, не помню точно, кто это был. Хотя думаю, что это уважаемый Лоуренс Оливье, я всегда на него ссылаюсь. Я припоминаю, он сказал что-то вроде: «Прошу прощения, если я возбужусь, и прошу прощения, если не возбужусь». Всегда возникают разные нелепые ситуации, хорошо ли получилось это, хорошо ли получилось то. А потом посреди действия вы начинаете себя вести, как будто ничего не произошло, и тут вы осознаете свой актерский профессионализм». Натали Портман: «Я до сих пор недостаточно созрела, чтобы чувствовать себя уверенно в постельных сценах. Время от времени я просматриваю некоторые эпизоды, чтобы удостовериться, что все смотрится хорошо. Иногда их смотришь, так как помнишь, что во время съемок у тебя съехало белье, а после просмотра думаешь: «Неплохо получилось, все произошло очень быстро». Я не зацикливаюсь на своих ощущениях — на скромности или чем-то еще. Я лишь перепроверяю, чтобы все было в порядке. Между дублями стараюсь заводить разговоры на отдаленные темы, что-то из серии: «Что собираешься делать на выходных?», делаешь это, чтобы вернуть себя в обычное состояние».

«Джейн Эйр»

В главных ролях: Миа Васиковска, Майкл Фассбендер

Майкл Фассбендер: «Постельные сцены могут довольно сильно смутить. Как парень, первое, что я должен сделать, — это удостовериться, что не злоупотребляю ситуацией. Не хочется выглядеть в глазах девушки человеком, пользующимся моментом в своих интересах. Я стараюсь больше дурачиться, чтобы поднять настроение, и начинаю играть так, чтобы не пришлось снимать много дублей».

«Сумерки. Сага. Рассвет»

В главных ролях: Роберт Паттинсон, Кристен Стюарт

Роберт Паттинсон: «Я считаю, что чем комфортнее вы себя чувствуете друг с другом, тем тяжелее воссоздать по-настоящему сильную постельную сцену. Так как в голове крутится: «Не хотелось бы выглядеть нелепо перед этим человеком».

«Исчезнувшая»

В ролях: Розамунд Пайк, Нил Патрик Харрис

Розамунд Пайк: «Вы остаетесь наедине с мужчиной, который не приходится вам мужем и у которого самого есть муж. Он в нижнем белье, вы в нижнем белье и вы как бы занимаетесь сексом, не снимая белья».

«Валентинка»

В главных ролях: Райан Гослинг, Мишель Уильямс