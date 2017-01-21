Гляжусь в тебя, как в зеркало: знаменитости, невероятно похожие друг на друга

Полная версия
Звезды fashion-индустрии одного типажа
Думаете, знаменитые модели – уникальные, неповторимые и единственные в своем роде? На самом деле, в индустрии часто встречаются девушки абсолютно одинакового типажа, которые похожи друг на друга, словно сестры.
По случаю дня рождения российской супермодели Саши Пивоваровой мы выбрали несколько пар моделей-близнецов, увидев фотографии которых, не сразу можно понять, кто из них кто!
Кукольная внешность в свое время сделала звездой Сашу Пивоварову, спустя несколько лет на модельном небосклоне появилась девушка с абсолютно такими же данными – Джемма Уорд. И ей тоже удалось достичь успеха!
Обе роковые шатенки лучше всего справляются с ролью сексуальных моделей, представляющих нижнее белье и купальники. Несмотря на то, что девушки похожи, они не считают друг друга конкурентками, и даже с удовольствием вместе участвуют в показах Victoria`s Secret.
У Кары Делевинь появилась конкурентка. 20-летняя датская модель Лайн Брэмс только начинает покорять подиумы, но уже достигла заметных успехов. Девушку не обижают сравнения со звездной коллегой: «Мне льстят подобные сравнения. А кому бы они не льстили? Она же потрясающая!»
Прошло немало времени, прежде чем модельные агенты перестали называть Синди Кроуфорд Бейби Джией и запомнили ее имя. А в начале карьеры супермодели постоянно приходилось слышать удивленные возгласы относительно ее схожести с одной из первых звезд индустрии.
Даутцен Крез и Дениз Ричардс так похожи, что в поисковых системах в интернете даже существует запрос, посвященный их родству. Светлые волосы, золотистый загар, чувственные пухлые губы, похожие взгляд и мимика - соблазнительных красоток действительно легко принять за сестер.
Если бы не сходство с Роми Шнайдер, мир мог бы и вовсе не узнать о том, кто такая Наталья Водянова. На судьбоносном для главной российской супермодели кастинге агент, в первую очередь, отметил, что нижегородская девушка удивительно напоминает звезду европейского кино.
О сходстве Линды Евангелисты и Миллы Йовович даже говорить не приходится - стоит просто взглянуть на их фото. При этом, обладая такими близкими внешними данными, девушки воплощают два абсолютно разных типажа: аристократичная и роковая Линда и непосредственная хохотушка Милла.
Канадки Хизер Маркс и Джессика Стэм – практически взаимозаменяемые модели. Девушки настолько похожи, что если они участвуют в одном показе, за кулисами их часто принимают одну за другую.
Профессионалы модного мира часто называют Линду Войтову заменой Жизель Бюндхен. Пока достичь таких же успехов, как самой высокооплачиваемой модели мира, ей не удалось, но после сообщения Бюндхен о том, что она покидает подиум, у Войтовой появится больше шансов!
Хрупкие фигуры, взгляд олененка Бемби, смуглая кожа и открытые улыбки – эти характеристики с легкостью можно отнести как к Джордан Данн, так и к Джоан Смоллс. Неудивительно, что девушки часто становятся главными кандидатками на участие в одних и тех же рекламных кампаниях.
Лучшее на Elle