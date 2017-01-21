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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

21 января 2017

Гляжусь в тебя, как в зеркало: знаменитости, невероятно похожие друг на друга

Звезды fashion-индустрии одного типажа

Думаете, знаменитые модели – уникальные, неповторимые и единственные в своем роде? На самом деле, в индустрии часто встречаются девушки абсолютно одинакового типажа, которые похожи друг на друга, словно сестры.

По случаю дня рождения российской супермодели Саши Пивоваровой мы выбрали несколько пар моделей-близнецов, увидев фотографии которых, не сразу можно понять, кто из них кто!

Саша Пивоварова/Джемма Уорд

Саша Пивоварова/Джемма Уорд

Кукольная внешность в свое время сделала звездой Сашу Пивоварову, спустя несколько лет на модельном небосклоне появилась девушка с абсолютно такими же данными – Джемма Уорд. И ей тоже удалось достичь успеха!

Адриана Лима/Барбара Палвин

Адриана Лима/Барбара Палвин

Обе роковые шатенки лучше всего справляются с ролью сексуальных моделей, представляющих нижнее белье и купальники. Несмотря на то, что девушки похожи, они не считают друг друга конкурентками, и даже с удовольствием вместе участвуют в показах Victoria`s Secret.

Кара Делевинь/Лайн Брэмс

Кара Делевинь/Лайн Брэмс

У Кары Делевинь появилась конкурентка. 20-летняя датская модель Лайн Брэмс только начинает покорять подиумы, но уже достигла заметных успехов. Девушку не обижают сравнения со звездной коллегой: «Мне льстят подобные сравнения. А кому бы они не льстили? Она же потрясающая!»

Джиа Каранджи/Синди Кроуфорд

Джиа Каранджи/Синди Кроуфорд

Прошло немало времени, прежде чем модельные агенты перестали называть Синди Кроуфорд Бейби Джией и запомнили ее имя. А в начале карьеры супермодели постоянно приходилось слышать удивленные возгласы относительно ее схожести с одной из первых звезд индустрии.

Даутцен Крез/Денис Ричардс

Даутцен Крез/Денис Ричардс

Даутцен Крез и Дениз Ричардс так похожи, что в поисковых системах в интернете даже существует запрос, посвященный их родству. Светлые волосы, золотистый загар, чувственные пухлые губы, похожие взгляд и мимика - соблазнительных красоток действительно легко принять за сестер.

Роми Шнайдер/Наталья Водянова

Роми Шнайдер/Наталья Водянова

Если бы не сходство с Роми Шнайдер, мир мог бы и вовсе не узнать о том, кто такая Наталья Водянова. На судьбоносном для главной российской супермодели кастинге агент, в первую очередь, отметил, что нижегородская девушка удивительно напоминает звезду европейского кино.

Линда Евангелиста/Милла Йовович

Линда Евангелиста/Милла Йовович

О сходстве Линды Евангелисты и Миллы Йовович даже говорить не приходится - стоит просто взглянуть на их фото. При этом, обладая такими близкими внешними данными, девушки воплощают два абсолютно разных типажа: аристократичная и роковая Линда и непосредственная хохотушка Милла.

Хизер Маркс/Джессика Стэм

Хизер Маркс/Джессика Стэм

Канадки Хизер Маркс и Джессика Стэм – практически взаимозаменяемые модели. Девушки настолько похожи, что если они участвуют в одном показе, за кулисами их часто принимают одну за другую.

Жизель Бюндхен/Линда Войтова

Жизель Бюндхен/Линда Войтова

Профессионалы модного мира часто называют Линду Войтову заменой Жизель Бюндхен. Пока достичь таких же успехов, как самой высокооплачиваемой модели мира, ей не удалось, но после сообщения Бюндхен о том, что она покидает подиум, у Войтовой появится больше шансов!

Джордан Данн/Джоан Смоллс

Джордан Данн/Джоан Смоллс

Хрупкие фигуры, взгляд олененка Бемби, смуглая кожа и открытые улыбки – эти характеристики с легкостью можно отнести как к Джордан Данн, так и к Джоан Смоллс. Неудивительно, что девушки часто становятся главными кандидатками на участие в одних и тех же рекламных кампаниях.

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Приложение Meitu, делающее фото людей милыми, стало хитом

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