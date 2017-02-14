Главный кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит

Невероятно, но факт - при том, что главным достижением этого политика стало принятие «закона для экономического роста», именно у него самые высокие шансы на победу на выборах президента Франции. PR-кампания самого харизматичного кандидата строится на близкой каждому французу эстетике - Эммануэль Макрон молод, хорош собой, у него удивительная медийная лав-стори и на него нет никакого компромата. Разве что - кроме подозрений в том, что женитьба на женщине вдвое старше - прикрытие его гомосексуализма. Но это все догадки завистников, а факты таковы: он влюбился в школьную учительницу по имени Бриджит, когда ему было 15 лет. Терпеливо ждал. Много лет спустя он женился на ней. Ну разве не сказка?

Эммануэль Макрон и Бриджит

Только представьте - молодой, красивый и амбициозный политик женился на женщине, старше его на 24 года - ее дети были на его ровесниками. Легенда гласит, что в день своего 17-летия Эммануэль заявил Бриджит: «Чтобы вы ни делали, как бы вы от меня ни уворачивались, а я на вас женюсь». Французские СМИ любят писать о том, что женщина только посмеялась над самонадеянным юношей – она была замужем и растила с мужем троих детей.

И вдруг - неожиданный поворот. Через несколько лет, в 2007 году, Бриджит неожиданно развелась и вышла замуж за Эммануэля. Пока новый муж с головой ушел в политическую карьеру, мадам Макрон продолжала заниматься преподавать в религиозной школе, но уже в Париже.

Поскольку своих детей у пары нет, Эммануэль нянчится с внуками своей жены - говорят, обожает их и искренне считает их и своими.