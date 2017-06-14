Главный жених Великобритании: Джеймс Миддлтон

Не только Пиппа Миддлтон стала значимой фигурой светского лондонского общества: сейчас в СМИ все больше говорят о младшем брате Кейт и Пиппы — красавце Джеймсе, которого британская пресса сравнивает с Майклом Фассбендером, настолько он хорош собой.

Итак, что мы знаем о брате Кейт Миддлтон, которого обожает вся женская половина Великобритании?

Джеймс Миддлтон

Как и сестры, Джеймс учился в школе St Andrew's в графстве Беркшир, а затем в престижных Marlborough College и Эдинбургском университете на факультете управления природными ресурсами. Проучившись всего год, Миддлтон бросил университет ради собственного дела. Впрочем, злые языки говорят, что причиной тому — дислексия, из-за которой учеба давалась Джеймсу нелегко.

Слухи слухами, а с бизнес-чутьем у юноши оказалось все более чем неплохо: в 2007 году он решил создать собственную империю тортов — так появилась Cake Kit Company. Родители, владевшие фирмой по организации вечеринок Party Pieces, поддержали идею сына и стали официальными дистрибьюторами. Спустя несколько месяцев Cake Kit Company получили заказ на торты от компании Ralph Lauren, но даже такой важный кейс не застраховал предприятие от закрытия. Впрочем, Джеймс не сдавался.

Джеймс Миддлтон с мамой Кэрол

В 2011 году он зарегистрировал три новых фирмы — Nice Cakes, Nice Wine и Nice Group London. В 2013 году вдруг выстрелил проект Boomf по производству маршмэллоу с забавными принтами и фотографиями, которые помогают людям признаваться в своих чувствах, — одних только инвестиций удалось привлечь на 1,5 миллиона фунтов.

Джеймс не стесняется своих чувств: он всячески подчеркивает, что очень близок со старшей сестрой Кейт, а после того, как она вышла замуж за принца, стал особенно чуток и с Пиппой — брат и сестра даже снимали квартиру на двоих. Обожает Джеймс и племянников — даже не очень сентиментального Уильяма умиляет, как брат жены любит их малышей.

Джеймс Миддлтон, Кейт и принц Уильям с детьми

Пиппа и Джеймс Миддлтон

О личной жизни Джеймса Миддлтон в Британии говорили много, его роман с Донной Эйр — любимая тема таблоидов. Телеведущая, которая старше возлюбленного на семь лет и воспитывает дочь от британского бизнесмена Дэмиена Аспиналла, уходила от жениха не раз. Донна даже давала СМИ комментарии, что уж теперь-то они расстались окончательно, но всякий раз случалось воссоединение. Сейчас у пары перемирие, более того — инсайдеры сообщают, что Джеймс и Донна готовятся к свадьбе. Впрочем, зная сложности этих взаимоотношений, поклонницы брата Кейт Миддлтон не теряют надежды.