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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

31 января 2017Матвеева Ирина

Главные романы Моники Беллуччи

Мужчины, покорившие сердце, одной из самых красивых актрис современности

Итальянка Моника Беллуччи — одна из самых желанных женщин планеты. По последним данным СМИ, сейчас 52-летняя Беллуччи встречается с 44-летним французским актером Жилем Леллушем. ELLE вспомнил еще шесть мужчин, которые оставили свой след в жизни актрисы.

Ален Делон

Моника Беллуччи и Ален Делон

Моника Беллуччи и Ален Делон

С Аленом Делоном Моника Беллуччи встретилась в 1989-м на съемках рекламной кампании одного мехового бренда. Для начинающей, еще никому не известной модели (в кино Беллуччи стала сниматься уже позже) съемка со звездой первой величины была настоящим успехом. По слухам, юная Моника не смогла устоять перед чарами актера, даже несмотря на огромную разницу в возрасте: Делон старше Беллуччи на 29 лет.

Клаудио Карлос Бассо

Моника Беллуччи и Клаудио Карлос Бассо

Моника Беллуччи и Клаудио Карлос Бассо

Фотограф Клаудио Карлос Бассо стал первым супругом итальянской звезды. Они поженились в 1990 году, когда Беллуччи было 25 лет. За год до этого Моника переехала в Милан и подписала свой первый крупный модельный контракт с Elite Model Management. Их брак продержался четыре года: в 1994-м они подали на развод.

Венсан Кассель

Кадр из фильма «Квартира»

Кадр из фильма «Квартира»

Французский актер Венсан Кассель был главным мужчиной в жизни Беллуччи почти 18 лет. Они познакомились в 1996 году на съемках фильма «Квартира». За первые три года их романа они снялись вместе еще в трех лентах: «Доберман», «Каким ты меня хочешь?» и «Непокорный», но так и не съехались. В 1999-м Кассель сделал Беллуччи предложение. Поженившись, актеры все равно не стали жить вместе: Моника объясняла это любовью к свободе, а пресса считала, что в отношениях пары не все гладко. На слухи Моника и Венсан ответили сообщением о готовности стать родителями — их первая дочь Дева родилась в 2004 году. Спустя шесть лет на свет появился второй ребенок супругов, девочка по имени Леони, а еще через три года Беллуччи и Кассель объявили о разводе. «Мы расстались не потому, что я встретила другого мужчину и вступила в новые отношения. Вовсе нет. Просто наш брак исчерпал себя. Так часто бывает. К сожалению», — позже объясняла актриса.

Моника Беллуччи и Венсан Кассель

Моника Беллуччи и Венсан Кассель

Михаил Прохоров

Михаил Прохоров

Михаил Прохоров

Через год после развода Монике Беллуччи приписали роман с российским миллиардером и политиком Михаилом Прохоровым. СМИ говорили, что их знакомство состоялось в 2013-м, когда актриса приезжала в Москву. Пресса писала, что бизнесмен посылал звезде фильма «007: Спектр» дорогие подарки и даже предлагал выйти за него замуж, но эти слухи так и не подтвердились.

Тельман Исмаилов

Тельман Исмаилов

Тельман Исмаилов

На фоне разрыва с Венсаном Касселем вокруг актрисы также ходили слухи о ее романе с экс-совладельцем Черкизовского рынка, азербайджанцем Тельманом Исмаиловым. В 2009 году Исмаилов пригласил Беллуччи на открытие своего отеля Mardan Palace в Турции. После этого их несколько раз видели вместе, что и стало причиной разговоров. Сообщения СМИ Беллуччи опровергла: «Я даже предположить не могу, как могла появиться подобная новость. Она ни на чем не основывается».

Эмир Кустурица

Моника Беллуччи и Эмир Кустурица

Моника Беллуччи и Эмир Кустурица

ФОТОGetty Images, Starface

Режиссер Эмир Кустурица стал третьим, кого после второго развода Беллуччи пресса назвала ее новым избранником. Моника объяснила близкое общение с режиссером работой над совместным фильмом «По Млечному пути». Однако свою тесную взаимосвязь Кустурица и Беллуччи не отрицают. «Однажды мы с ней столкнулись в лифте. Она смотрела на меня с широко распахнутыми глазами, а я так же смотрел на нее. Через 10 лет, когда мы увиделись вновь, Моника объяснила мне, что тогда у нее просто перехватило дыхание: моя энергетика убила ее наповал. А я ей тогда сказал: «Ну и где ты была все эти 10 лет?!». Она очень впечатлила меня, она просто невероятная», — рассказал в одном интервью Эмир.

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