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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

20 июня 2017Матвеева Ирина

Главные мужчины в жизни Николь Кидман

Самые громкие романы сегодняшней именинницы: от Тома Круза до Кита Урбана

Актриса Николь Кидман в свои 50 лет продолжает покорять мужские сердца, хотя сама уже давно верна своему супругу Киту Урбану. В честь дня рождения Николь ELLE вспомнил тех, кому удалось добиться расположения одной из главных голливудских див.

Маркус Грэхем

Маркус Грэхем
Николь Кидман

Маркус Грэхем стал первым серьезным увлечением Николь Кидман. Их роман начался в 80-х и развивался очень быстро: всего через пару месяцев Грэхем предложил актрисе жить вместе. Кидман согласилась, однако именно в то время ее карьера пошла в гору, и Николь оставила Маркуса ради Голливуда.

Том Круз

Николь Кидман и Том Круз
Николь Кидман и Том Круз с детьми

С Томом Крузом Николь Кидман познакомилась на съемках фильма «Дни грома» в 1989 году. Том тогда был женат на актрисе Мими Роджерс, но влюбился в Кидман практически с первого взгляда. Вспыхнувшей страсти не мешала ни супруга актера, ни разница в росте, над которой постоянно подшучивали журналисты и друзья пары: Николь была выше своего возлюбленного почти на целую голову. Ради нее Том Круз развелся с Роджерс, Кидман же принесла в жертву любимые каблуки. В канун Рождества 1990 года Том и Николь поженились и клятвенно пообещали друг другу не расставаться дольше, чем на 12 дней. Спустя два года они взяли на воспитание девочку по имени Изабелла, еще через пять — мальчика Коннора.

В 2000-м Кидман и Круза позвали вместе сниматься в фильме «С широко закрытыми глазами». К моменту съемок пара уже переживала кризис, в том числе из-за разных религиозных убеждений, а драматичный сюжет ленты лишь усугубил проблемы в их отношениях. В феврале 2001 года они развелись.

Джуд Лоу

Николь Кидман и Джуд Лоу

Спустя два года после развода Николь пригласили сниматься в фильме «Холодная гора», где ее партнером был Джуд Лоу. Их убедительная игра и последующий развод Лоу с Сэйди Фрост заставил всех верить, что именно Кидман стала причиной разрыва актера с женой. Однако сама Николь это отрицала и даже подала на один из таблоидов в суд. Дело актриса выиграла, а полученные деньги отправила на благотворительность.

Джим Керри

Джим Керри
Николь Кидман

Еще один коллега по съемочной площадке, с которым Николь Кидман приписывали отношения, был Джим Керри. Актеры вместе снимались в фильме «Бэтмен навсегда» и действительно сблизились — знаменитый комик помог Кидман прийти в себя после развода. Однако, по словам самой Николь, ничего романтического между ними было.

Рассел Кроу

Рассел Кроу и Николь Кидман

После расставания с Крузом Николь Кидман стали часто видеть в компании Рассела Кроу. Романа у актеров не случилось, зато получилась крепкая дружба: Кроу стал одним из тех, благодаря кому Николь смогла справиться с последствиями разрыва с первым супругом.

Тоби Магуайр

Тоби Магуайр
Николь Кидман

Новым бойфрендом Кидман также называли звезду серии фильмов «Человек-паук» Тоби Магуайра. При этом в прессе писали как то, что у актеров серьезный роман, так и то, что Николь использует Тоби, чтобы скрыть свои настоящие отношения с Беном Аффлеком.

Робби Уильямс

Сообщения о романе Николь Кидман с Робби Уильямсом появились после выхода клипа певца на песню Something Stupid. По его сюжету, они играли влюбленных, и Робби заявлял, что их роман в кадре перерос в быстротечные отношения в реальности. Актриса же от комментариев воздерживалась.

Ленни Кравиц

Ленни Кравиц и Николь Кидман

С Ленни Кравицом Кидман познакомилась на дне рождения Паффа Дэдди. Почти сразу они стали жить вместе, и Ленни даже сделал Кидман предложение, но до свадьбы дело не дошло: с многочисленными изменами Кравица актриса не была готова мириться. После разрыва музыкант и актер посвятил ей песню Lady.

Стив Бинг

Стив Бинг
Николь Кидман

С 2004 по 2005-й Кидман встречалась с кинопродюсером Стив Бингом. Причиной их разрыва стало то, что Бинг оказался не готов к семейной жизни, а Николь уже давно хотелось семьи и стабильности.

Кит Урбан

Николь Кидман и Кит Урбан

В год расставания с Бингом на ужине в честь знаменитых австралийцев Николь Кидман познакомилась с кантри-музыкантом Китом Урбаном. «Я вошла в зал, наполненный незнакомыми людьми. Подавленная и одинокая, я увидела Кита и тут же поняла, что хочу прожить с ним всю жизнь», — позже вспоминала она. Кидман сама дала певцу свой номер телефона, но он позвонил ей лишь через несколько месяцев, поскольку переживал тогда разрыв с моделью Ники Тейлор. Через год они поженились в Сиднее, а еще через два — стали родителями девочки Сандэй Роуз. В 2010 году у них родился второй ребенок: суррогатная мать выносила их дочь Флэйт.

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