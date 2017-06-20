Главные мужчины в жизни Николь Кидман

Актриса Николь Кидман в свои 50 лет продолжает покорять мужские сердца, хотя сама уже давно верна своему супругу Киту Урбану. В честь дня рождения Николь ELLE вспомнил тех, кому удалось добиться расположения одной из главных голливудских див.

Маркус Грэхем

Маркус Грэхем стал первым серьезным увлечением Николь Кидман. Их роман начался в 80-х и развивался очень быстро: всего через пару месяцев Грэхем предложил актрисе жить вместе. Кидман согласилась, однако именно в то время ее карьера пошла в гору, и Николь оставила Маркуса ради Голливуда.

Том Круз

С Томом Крузом Николь Кидман познакомилась на съемках фильма «Дни грома» в 1989 году. Том тогда был женат на актрисе Мими Роджерс, но влюбился в Кидман практически с первого взгляда. Вспыхнувшей страсти не мешала ни супруга актера, ни разница в росте, над которой постоянно подшучивали журналисты и друзья пары: Николь была выше своего возлюбленного почти на целую голову. Ради нее Том Круз развелся с Роджерс, Кидман же принесла в жертву любимые каблуки. В канун Рождества 1990 года Том и Николь поженились и клятвенно пообещали друг другу не расставаться дольше, чем на 12 дней. Спустя два года они взяли на воспитание девочку по имени Изабелла, еще через пять — мальчика Коннора. В 2000-м Кидман и Круза позвали вместе сниматься в фильме «С широко закрытыми глазами». К моменту съемок пара уже переживала кризис, в том числе из-за разных религиозных убеждений, а драматичный сюжет ленты лишь усугубил проблемы в их отношениях. В феврале 2001 года они развелись.

Джуд Лоу

Спустя два года после развода Николь пригласили сниматься в фильме «Холодная гора», где ее партнером был Джуд Лоу. Их убедительная игра и последующий развод Лоу с Сэйди Фрост заставил всех верить, что именно Кидман стала причиной разрыва актера с женой. Однако сама Николь это отрицала и даже подала на один из таблоидов в суд. Дело актриса выиграла, а полученные деньги отправила на благотворительность.

Джим Керри

Еще один коллега по съемочной площадке, с которым Николь Кидман приписывали отношения, был Джим Керри. Актеры вместе снимались в фильме «Бэтмен навсегда» и действительно сблизились — знаменитый комик помог Кидман прийти в себя после развода. Однако, по словам самой Николь, ничего романтического между ними было.

Рассел Кроу

После расставания с Крузом Николь Кидман стали часто видеть в компании Рассела Кроу. Романа у актеров не случилось, зато получилась крепкая дружба: Кроу стал одним из тех, благодаря кому Николь смогла справиться с последствиями разрыва с первым супругом.

Тоби Магуайр

Новым бойфрендом Кидман также называли звезду серии фильмов «Человек-паук» Тоби Магуайра. При этом в прессе писали как то, что у актеров серьезный роман, так и то, что Николь использует Тоби, чтобы скрыть свои настоящие отношения с Беном Аффлеком.

Робби Уильямс

Сообщения о романе Николь Кидман с Робби Уильямсом появились после выхода клипа певца на песню Something Stupid. По его сюжету, они играли влюбленных, и Робби заявлял, что их роман в кадре перерос в быстротечные отношения в реальности. Актриса же от комментариев воздерживалась.

Ленни Кравиц

С Ленни Кравицом Кидман познакомилась на дне рождения Паффа Дэдди. Почти сразу они стали жить вместе, и Ленни даже сделал Кидман предложение, но до свадьбы дело не дошло: с многочисленными изменами Кравица актриса не была готова мириться. После разрыва музыкант и актер посвятил ей песню Lady.

Стив Бинг

С 2004 по 2005-й Кидман встречалась с кинопродюсером Стив Бингом. Причиной их разрыва стало то, что Бинг оказался не готов к семейной жизни, а Николь уже давно хотелось семьи и стабильности.

Кит Урбан