Главные моменты кинофестиваля «Кинотавр-2017»

В Сочи завершился 28-й кинофестиваль «Кинотавр-2017». ELLE вспомнил главные моменты киноконкурса: от самых ярких выходов и красивых пар до главных премьер. В числе одних из самых ожидаемых гостей смотра были Паулина Андреева и Федор Бондарчук: год назад именно на «Кинотавре» они впервые вышли в свет как пара. Интересно, что в Сочи также приехала бывшая жена режиссера Светлана Бондарчук. Экс-супругам удалось сохранить теплые отношения, поэтому их часто можно увидеть на одних и тех же вечеринках. К слову, на кинофестиваль Федор Бондарчук приехал не только чтобы представить картину «Мифы», но и для того, чтобы презентовать собственную Школу кино и телевидения «Индустрия».



Паулина Андреева и Федор Бондарчук ФОТО StarFace

Светлана Бондарчук

Илья Бачурин и Надежда Сысоева — еще одна звездная пара, которая оказалась на киносмотре в центре внимания. Причиной стало появление на черноморском побережье актрисы Равшаны Курковой, с которой Бачурин встречался четыре года и расстался в мае 2016-го. После разрыва Куркова не раз говорила, что они с Бачуриным сумели остаться друзьями, поэтому случайные встречи на светских мероприятиях не являются для них проблемой.

Равшана Куркова

Илья Бачурин и Надежда Сысоева

Пропустить кинофестиваль также не смогли Ксения Собчак и Максим Виторган. Своего сына Платона супруги взяли с собой: Ксения недавно поделилась новым редким снимком малыша в Instagram.

Ксения Собчак и Максим Виторган

Ксения Раппопорт и ее дочь Аглая Тарасова представили на «Кинотавре» свой новый фильм «Лед». В ленте Ксении досталась роль матери героини Тарасовой, фигуристки Нади. «Это была сложнейшая актерская задача, и мы с режиссером Олегом Трофимом долго и упорно работали над достоверностью образа», — призналась Раппопорт.

Ксения Раппопорт и Аглая Тарасова

В рамках конкурсной программы в Сочи показали 14 фильмов, но самой звездной премьерой стала презентация дебютной картины Александра Молочникова «Мифы». Начинающему режиссеру удалось собрать в комедии абсурда главных лиц российского кинематографа, среди которых Иван Ургант, Виктория Исакова и Сергей Безруков. Показ картины посетили Екатерина Вилкова, Анна Меликян и другие.

Виктория Исакова

Екатерина Вилкова

Помимо фильмов, борющихся за главные награды «Кинотавра», на смотре состоялись еще две громкие премьеры. Андрей Звягинцев привез в Сочи свою последнюю работу «Нелюбовь», которая получила на Каннском кинофестивале приз жюри, а Карен Шахназаров представил ленту «Анна Каренина. История Вронского» — полнометражную версию нашумевшего сериала с Елизаветой Боярской в главной роли.

Елизавета Боярская и Карен Шахназаров

Самой запоминающей красной дорожкой стала церемония закрытия кинофестиваля. Гости смотра приберегли до показа фильма «Про любовь. Только для взрослых» лучшие наряды и самые красивые украшения, в том числе от ювелирного партнера фестиваля Mercury — Паулина Андреева блистала в белоснежном платье Maison Bohemique Haute Couture, Равшана Куркова выбрала черное платье Rasario со спущенными плечами, а Екатерина Климова появилась в пудрово-розовом платье-бюстье. Также в числе гостей финального дня конкурса оказалась Агния Дитковските, которую сопровождала ее мама Татьяна Лютаева.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук ФОТО Пресс-материалы

Екатерина Климова ФОТО StarFace

Равшана Куркова