Главные футболисты планеты 2017 года

Даже если вы ничего не понимаете в футболе, вы наверняка знаете о том, что с 17 июня по 2 июля 2017 года в России (Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани) пройдет Кубок конфедераций-2017. Сказать, что это соревнование — важное футбольное мероприятие, — значит, не сказать ничего: восьмой по счету турнир среди национальных сборных, проводимый под эгидой ФИФА за год до чемпионата мира, очень значим. Наш простой и понятный гид по лучшим футболистам планеты позволит вам не ударить в грязь лицом в разговоре с любым мужчиной. Часть футболистов мы увидим на Кубке, об остальных, находящихся в статусе живых легенд, просто полезно знать.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду — это бренд, кумир миллионов и больше чем футболист. Именно он сделал звездой Ирину Шейк — это было до того, как португалец неосторожно признался в том, что предпочитает мужчин. Однако главная его заслуга все же в спортивных достижениях. Он — легендарный нападающий, самая яркая звезда клуба «Реал Мадрид» и португальской сборной, сенсационно выигравшей Евро-2016 — без присутствия его в финале, но будучи вдохновленной им. Роналду —безусловно, футболист номер один на планете на данный момент. За его переход из английского «Манчестер Юнайтед» в «Реал» было заплачено 80 миллионов фунтов стерлингов, и это стало абсолютным рекордом на то время — до 2013 года подобных контрактов мир не видел. Баснословные гонорары и договоры с рекламными компаниями он отрабатывает сполна — буквально на днях «Реал» разбил «Ювентус» в финале Лиги Чемпионов, и звездой матча снова стал именно Криштиану.

Лионель Месси

Лионель Месси — основной конкурент Роналду за звание главного футболиста планеты. Капитан национальной сборной Аргентины и лучший бомбардир в истории «Барселоны», Месси считается одним из лучших игроков всех времен. Его история может служить мотивацией для всех: будучи ребенком, Лионель страдал дефицитом гормона роста соматотропина и мог попросту не вырасти. Но президент футбольного клуба «Барселона» Карлес Рексач был так очарован юным дарованием, что оплатил 13-летнему мальчику лечение. Как оказалось, «Барселона» не ошиблась — уже в первой игре за клуб Лионель Месси забил четыре гола.

Карлос Тевес

Еще пару лет назад в это было бы сложно поверить, но самым высокооплачиваемым футболистом в мире в 2017 году стал игрок китайского клуба — аргентинский форвард Карлос Тевес. Его заработная плата в «Шанхай Шеньхуа» составляет 615 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Скептики говорят, что Тевес попал в выигрышное положение на самой заре своей карьеры, отыграв в «Вест Хэме», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ювентусе». Теперь Карлос играет в свое удовольствие в Китае и не гонится за титулами.

Антуан Гризманн

Антуан Гризманн — главный секс-символ французской сборной, творивший настоящие чудеса на Евро-2016 и удивительным образом не ставший чемпионом. Гризманн — человек скромный, не любит вечеринки и не ведет активную деятельность в Instagram. Игрок «Атлетико», красавец-блондин — он самый завидный жених страны и футболист, за которым чаще всего охотятся конкурирующие клубы.

Джанлуиджи Буффон

Джанлуиджи Буффон — бессменный вратарь сборной Италии и клуба «Ювентус», кажется, был всегда. Ему почти 40 лет, но он, вопреки всем законам футбола, все еще в отличной форме. В составе сборной в 2006 году Буффон стал чемпионом мира, а в сезоне 2002/2003 был признан лучшим игроком Лиги чемпионов — и это единственный случай в истории турнира, когда данное звание получал голкипер. Словом, это едва ли не лучший вратарь всех времен — но уж точно один из лучших.

Уэйн Руни

Уэйн Руни, выступающий за «Манчестер Юнайтед» практически во всех ролях благодаря своей универсальности, — единственный человек, за кого искренне обидно, когда Англия проигрывает на национальных первенствах. Несмотря на досадные проигрыши сборной, Уэйн Руни признается многими экспертами лучшим футболистом поколения. В октябре 2010 года он возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов мира с зарплатой 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович — еще одна звезда «Манчестер Юнайтед» и бывший капитан сборной Швеции. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Златан занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времен. Он абсолютно справедливо считается также и лучшим бомбардиром в истории национальной сборной Швеции. Новость о том, что он завершает карьеру, буквально взорвала интернет-пространство в прошлом году.

Бастиан Швайншайгер