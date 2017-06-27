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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

27 июня 2017Кузьмичев Игорь

Золотые детки: что стало со звездами сериала «Сплетница»

Знаменитости тогда и сейчас

Сегодня 30-летие отмечает актер Эд Вествик, известный по роли Чака Басса в сериале «Сплетница». После того как в 2012 году сериал закончился, звезды этого громкого проекта стали реализовывать себя самостоятельно. ELLE — о судьбах актеров «Сплетницы».

Эд Вествик

Чак Басс

Эд Вествик

Демонический Чак Басс в жизни оказался хорошим парнем Эдом Вествиком. Он интеллектуал, любит театр, рок-музыку, но изображать ему приходится все тех же плохих героев. Одно из последних актерских достижений Эда — главная роль в сериале «Злой город». Эд сыграл маньяка, который охотится за девушками, и вышло это у него очень натурально. Сериал, увы, провалился, был снят с эфира, так что Вествик со спокойной душой вернулся к рок-музыке, хотя от ролей в кино и сериалах все равно не отказывается.

Пенн Бэджли

Дэниэл Хамфри

Пенн Бэджли

Миниатюрный Бэджли больше всего увлечен музыкой: отчеты о деятельности своей группы MOTHXR преобладают в его соцсетях. Однако на кино и ТВ время у Пенна также находится, и, надо сказать, тратит он его весьма с пользой. Бэджли появился в фильме «Предел риска» вместе с Кевином Спейси и Деми Мур, сыграл в драме «Цимбелин», где составил компанию Эду Харрису, Дакоте Джонсон и Милле Йовович, и воплотил на экране образ культового музыканта Тима Бакли.

Лейтон Мистер

Блэр Уолдорф

Лейтон Мистер

«Моя главная страсть — это музыка», — говорит актриса. Несколько лет назад Лейтон выпустила сольный альбом, но затем стала больше времени уделять семье — у Мистер и ее мужа, актера Адама Броуди, в августе 2015-го родилась дочь. Музицирование, материнство — к этим прекрасным занятиям можно добавить работу в рекламе, чем Лейтон зарабатывает себе на жизнь с 11 лет. Плюс, как ни крути, актерство. На этом фронте Лейтон особо похвастать нечем — после «Сплетницы» она снялась в паре малобюджетных, но симпатичных фильмах и засветилась в драме «Судья» с Робертом Дауни-младшим. Зато Мистер сыграла в бродвейской постановке классической повести Джона Стейнбека «О мышах и людях» и даже написала об этом колонку для The Huffington Post. Красавица, увлеченная Стейнбеком, — Адаму Броуди определенно повезло с женой.

Блейк Лайвли

Серена ван дер Вундсен

Блейк Лайвли

«Блейк Лайвли назвала сумку в честь дочери», «Блейк Лайвли в восторге от собственной фигуры после родов» — СМИ полны такими заголовками, и до недавнего времени они идеально описывали актерскую карьеру Лайвли — в том смысле, что никакой актерской карьеры у нее после «Сплетницы» не сложилось. Но времена меняются: кроме сумок, дочки, мужа Райана Рейнолдса и рекламного контракта с L'Oreal в жизни Блейк возник Вуди Аллен, занявший актрису в фильме «Светская жизнь». Казалось бы, куй железо, пока горячо, выбирай новые роли и не отказывайся от предложений. Но нет, у Блейк другие приоритеты: 30 сентября прошлого года она вновь стала мамой.

Чейс Кроуфорд

Нейт Арчибальд

Чейс Кроуфорд

Хороший парень Чейс после «Сплетницы» сначала пропал, а затем вновь вернулся на телевидение — в сериале «Кровь и нефть», продержавшемся два сезона. Раз в год он снимается в кино, не слишком заметном, и изредка попадает в СМИ в компании новых девушек.

Тейлор Момсен

Дженни Хамфри

Тейлор Момсен

Самая юная представительница звездного состава «Сплетницы», 23-летняя Тейлор публично поставила крест на актерской карьере, не успел закончиться финальный сезон сериала. Заявив, что музыка для нее куда важнее, Момсен сосредоточилась на делах своей группы The Pretty Reckless. Поначалу все шло как нельзя лучше благодаря фанатам «Сплетницы», следившим за музыкальным проектом любимой актрисы. У The Pretty Reckless вышел дебютный альбом, попавший на шестое место американского чарта, группа прокатилась в турне (появившись и в России), разогревала Мэрилина Менсона, а дебютный сингл Make Me Wanna Die действительно стал заметным хитом. В 2014-м Момсен выпустила вторую пластинку, но интерес к ее группе сильно упал, бывшая звезда «Сплетницы» пропала с радаров. Пропала, но затем вернулась с новым альбомом Who You Selling For, который сразу взял второе место в рок-чарте Billboard. Все-таки упрямство — великая вещь.

Джессика Зор

Ванесса Абрамс

Джессика Зор

Не менее демоническая, чем Чак Басс, Ванесса Абрамс, она же Джессика Зор, снимается активнее всех своих бывших коллег. Однако странное дело — ни один из полутора десятков проектов, в которых Джессика приняла участие за последние годы, толком не прозвучал. Зато Зор дружит с Тейлор Свифт и Ниной Добрев и отлично проводит свободное время в их компании.

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