Это была любовь: звездные пары, в чье расставание мы отказывались верить

Несмотря на то, что герои нашего обзора уже не вместе, долгое время поклонники отказывались верить в то, что такие красивые истории любви закончены. В подборке ELLE — пары, которые стали брендом и знаком своего времени, в чью любовь мы верили и в чье расставание отказывались верить.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Недавний расход красивейшей пары Голливуда, которая казалась нерушимой, потряс весь мир. Некогда безумно влюбленные, красивые, успешные, родившие 3 детей и усыновившие еще 3, Энджи и Брэд считались едва ли не главной звездной парой в мире. После 13 лет отношений Джоли неожиданно подала на развод в прошлом году. Несмотря на озвученные ею причины, среди которых значится жестокость Питта, Голливуд в эту версию не верит: считается, что всему виной как раз психическая нестабильность Анджелины.

Брюс Уиллис и Деми Мур

Любовь, страсть, профессиональные победы — в 90-х эта пара была невероятно органична. Он — звезда блокбастеров, она — романтических мелодрам. Они родили 3 дочерей и сохранили хорошие отношения по сей день. Расстаться решили спустя почти 15 лет без скандала — к тому моменту из-за противоречий оба супруга не были верны друг другу. Сегодня Деми называет Брюса своим лучшим другом — его вторая семья для дружбы не помеха.

Синди Кроуфорд и Ричард Гир

Самая популярная пара 90-х, Синди Кроуфорд и Ричард Гир, была просто нарасхват. Она — главная красавица эпохи и самая высокооплачиваемая модель в мире. Он — звезда №1 после успеха «Красотки». Их союз поклонники встретили бурным восторгом. Казалось, пары более харизматичной Голливуд не знал. Впрочем, непримиримые противоречия разрушили этот идеальный брак — говорят, Синди хотела детей, а Ричард был не готов к ответственности.

Стефани Сеймур и Аксель Роуз

Самая сексуальная супермодель 90-х стала героиней клипов Guns N’ Roses «November Rain» и «Don't cry» в качестве любимой женщины солиста — но не только на экране, но и в жизни. Этот страстный роман сопровождался истерическими выпадами, ссорами, бурными расходами и примирениями. Устав от накала страстей, пара рассталась. После самого бурного романа в своей жизни Стефани предпочла тихую гавань, выйдя замуж на миллиардера Питера Бранта.

Ким Бейсингер и Алек Болдуин

Они были невероятно красивой парой на экране и в жизни. Ради Ким Алек Болдуин потерял сон и покой — говорят, из спокойного парня он превратился в невротика, пытаясь утихомирить темпераментную возлюбленную. О скверном характере Ким ходили легенды, но Болдуину удалось на какое-то время превратить ее в идеальную мать и жену — предложение руки и сердца она приняла, когда Алек отплатил все ее долги после того, как актриса стала банкротом. Впрочем, ничто не бывает вечным, даже терпение Болдуина — устав от бесконечных ссор и неврозов жены, он ушел от нее после 10 лет отношений. После ожесточенной борьбы за дочь пара смогла выстроить более-менее нормальные отношения.

Николь Кидман и Том Круз

Поначалу только и разговоров было, что именно Том открыл миру Николь — она много лет играла роль его супруги. Со временем ситуация поменялась — после развода именно карьера Кидман получила невероятный старт: актриса даже получила «Оскар». Отношения с идейным последователем сайентологов складывались непростые, а апофеозом стал совместный фильм супругов «С широко закрытыми глазами» Стэнли Кубрика. Пережив на экране кризис семьи, в реальной жизни красивейшая пара Голливуда также не справилась с ним.

Джей Ло и Бен Аффлек

В 00-е только и говорили, что о «Беннифер» — так называли эту пару поклонники. Певица была самой популярной женщиной мирового шоу-бизнеса, а Бен — талантливым актером, интеллектуалом, которого друзья, в числе которых был Мэтт Деймон, предостерегали от романа с гламурной звездой. Почему накануне свадьбы произошел разрыв, доподлинно неизвестно. Одна из версий: Аффлек не выдержал напряжения и пристального внимания СМИ.

Моника Беллуччи и Венсан Кассель

Женщина невероятной красоты, Моника Беллуччи сводила с ума всех мужчин мира в 90-е. Жертвой ее обаяния пал партнер по съемочной площадке Венсан Кассель — тогда уже известный актер и любимец артхаусных режиссеров. Моника еще не была звездой вселенского масштаба, но в какой-то момент именно ее слава стала невероятной — итальянская красавица и по сей день считается секс-символом №1. Отношения длились много лет, пара родила двух детей, но формат гостевого брака, на котором настаивал Кассель, стал в итоге причиной распада отношений.

Линда Евангелиста и Кайл Маклахлен

Одна из главных красавиц 90-х, супермодель Линда Евангелиста из всех своих романов главными считает отношения с актером Кайлом Маклахленом, звездой сериала «Твин Пикс». Они встретились на пике популярности — интеллектуалы, модные, яркие. Кайл всегда говорил о том, что они были совсем разными и понять Линду ему никогда не удавалось. Впрочем, 7 лет их любовь жила без формальных обязательств — до тех пор, пока актер не узнал о романе Линды с вратарем сборной Франции Фабьеном Бартезом.

Ума Турман и Итан Хоук

Это была невероятная история любви — Итан и Ума говорили о своих чувствах направо и налево, родили 2 детей и собирались прожить вместе до глубокой старости. Все закончилось неожиданно — на съемочной площадке фильма «Забирая жизни» у Хоука случился роман с партнершей, Анджелиной Джоли. Турман измены не простила и предпочла развестись, хотя Итан и вымаливал прощение. Джоли торжествовала недолго — ей актер тоже изменил и оставил сразу после этой драматичной истории.

Кейт Мосс и Джонни Депп

«Кокаиновый роман» супермодели Кейт Мосс и актера Джонни Деппа сопровождался проявлениями невероятной страсти — темпераментные и дерзкие, они били посуду, наносили друг другу увечья, попадали в тюрьму и устраивали дебоши. Периоды агрессии чередовались с моментами невероятной нежности — это была самая большая любовь в жизни каждого из них. Но в лихие 90-е по молодости Кейт и Джонни просто не вынесли накала страстей. Пара рассталась на пике — каждый из них признавался, что долго страдал и не мог забыть возлюбленного.

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк

Поп-принцесса Бритни Спирс когда-то была самой популярной женщиной в мире — одни ее хиты возглавляли все мировые чарты. На тот момент талантливый Тимберлейк был не столь популярен, но подавал большие надежды. Роман двух ярких тинейджеров сводил подростков всего мира с ума — казалось, что они созданы друг для друга. Позже Джастин признался, что Бритни разбила его юное сердце — после того, как он узнал о ее измене, певец написал песню Cry me a river. С того момента его популярность пошла вверх, а ее карьера, напротив, забуксовала.

Джуд Лоу и Сиенна Миллер

Эти невероятные красавцы олицетворяли британский стиль в его самом лучшем проявлении. Красивые, умные, модные, они, казалось, были созданы друг для друга. Их экранный роман в «Красавчике Алфи» стал убедительным не зря — вспыхнула страсть, пара готовилась к свадьбе, но потом что-то пошло не так. Джуд и Сиенна пробовали дважды, но всякий раз расходились. По слухам, причиной стала неверность актера.

Жизель Бундхен и Леонардо Ди Каприо

Мир узнал о роскошной бразильянке после ее головокружительного романа с Лео — 5 лет весь мир наблюдал за тем, как главный холостяк Голливуда пытается остепениться. Их любовь была настолько красива, что папарацци преследовали их по пятам. После драматичного и болезненного для Жизель расставания бонусом для девушки стала вселенская слава — сегодня она является самой богатой супермоделью в мире и опережает по заработкам даже экс-возлюбленного.

‪Келли Брук и Билли Зейн ‬