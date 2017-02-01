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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

01 февраля 2017

Дрю Бэрримор рассказала о жизни после развода

Актриса призналась, что ей по-прежнему тяжело вспоминать о разводе

В недавнем интервью одному из западных СМИ Дрю Бэрримор призналась, что не может забыть бывшего мужа, арт-консультанта Уилла Копельмана. Развод с ним в прошлом году был для нее шоковой ситуацией, которую она еще не пережила, и потому пока не готова заводить новых знакомств. По признаю Дрю Бэрримор, она не ищет очередных романов. «Вы знаете, я очень старомодная, наверное. Мне не нравятся все эти приложения для знакомств, мои подруги пользуются ими, так что я довольствуюсь их рассказами о романтических встречах». По словам актрисы, она вообще «не особенно подкованный человек в техническом плане». «Мне нравилось время, когда приходилось волноваться, придя домой, а звонил ли тебе кто-то? И тогда ты включаешь автоответчик, переслушиваешь записи… Мне кажется, я до сих пор прихожу домой с ощущением, что нужно все проверить» – рассказала она.

Дрю Бэрримор рассказала о жизни после развода

Напомним, актриса развелась с Уиллом Копельманом в апреле прошлого года после трехлетнего брака. У них две дочери: Оливия и Фрэнки. В отличие от многих знаменитостей, расставание пары прошло мирно и им удалось сохранить дружеские отношения.

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