Дрю Бэрримор рассказала о жизни после развода

В недавнем интервью одному из западных СМИ Дрю Бэрримор призналась, что не может забыть бывшего мужа, арт-консультанта Уилла Копельмана. Развод с ним в прошлом году был для нее шоковой ситуацией, которую она еще не пережила, и потому пока не готова заводить новых знакомств. По признаю Дрю Бэрримор, она не ищет очередных романов. «Вы знаете, я очень старомодная, наверное. Мне не нравятся все эти приложения для знакомств, мои подруги пользуются ими, так что я довольствуюсь их рассказами о романтических встречах». По словам актрисы, она вообще «не особенно подкованный человек в техническом плане». «Мне нравилось время, когда приходилось волноваться, придя домой, а звонил ли тебе кто-то? И тогда ты включаешь автоответчик, переслушиваешь записи… Мне кажется, я до сих пор прихожу домой с ощущением, что нужно все проверить» – рассказала она.