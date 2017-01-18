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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

18 января 2017Стрелец Надежда

Дороже «Оскара»: почему Джуд Лоу — главный актер сезона и мужчина мечты?

Редакция ELLE призналась в любви британскому актеру

Интернет вытеснил традиционные СМИ, а сериалы стали убедительнее полного метра. В это интересное время свой вымышленный сериальный «Оскар» диджитал-редакция ELLE без боя отдает «Молодому Папе» — ничего лучше за последний год мы просто не видели. Инспирированные «великой красотой» каждого кадра Соррентино, неожиданной актуальностью этических вопросов и гипнотической силой образа понтифика в исполнении Джуда Лоу, мы неожиданно поняли, кто стал героем нашего времени здесь и сейчас.

Кадр из сериала «Молодой Папа» 2

Джуд Лоу, играющий лучшую роль в своей жизни, отправил в глубокий нокаут всех скептиков разом — и тех, которые опасались, что китч превратит сакральные темы в богохульство, и тех, кто никогда не верил в телевизионный артхаус. А между тем главный итальянский режиссер нашего времени Паоло Соррентино не сделал ни одной уступки мейнстриму, настаивая при этом, что только Джуд Лоу, этот ослепительный красавец, звезда и человек-бренд, необходим ему для воплощения замысла. Соррентино называл Джуда Лоу еще до начала съемок «великим актером», но, при всем уважении, до «Папы» в это верилось с трудом. Талантливый, недооцененный кинокритиками, но уж не великий. После мощнейшей работы в «Молодом Папе», первые эпизоды которого были показаны на кинофестивале в Венеции (вдумайтесь только — сериалы сегодня показывают на старейшем кинофестивале мира), киноэлита стала следить за Джудом Лоу совсем не так, как прежде. Он создал прецедент — оставаясь ослепительно красивым, утрированно привлекательным, лишь с легкой тенью грусти и усталости, актер делает просто невероятные вещи, доставая артхаусные интонации там, где раньше, казалось, было не разгуляться. При этом речь не идет ни о каком случайном успехе — за производством «Молодого Папы» стоят такие гиганты, как американский HBO, британский Sky и французский Canal+. Главные кинобоссы по обе стороны Атлантики не ошиблись — они доверились таланту Паоло Соррентино и гению Лоу — и создали шедевр, который забрал бы все сериальные «Оскары» мира, если бы мог.

Только Богу известно, как Лоу и всему блистательному актерскому ансамблю (кастинг «Папы» — его главное оружие) удалось не опошлить замысел проекта — ведь замахнулись ни много ни мало на осмысление роли Церкви и вопросы веры, которые сегодня оказываются актуальными не меньше, чем во времена Средневековья. Но при этом разве заставишь сегодня зрителей подходить к вопросам бытия с помощью классических художественных средств? Соррентино играючи решает эту задачу, создавая грандиозную захватывающую историю о Папе с повадками рок-звезды и выводя фильм на новые форматы взаимодействия со зрителем.

Кадр из сериала «Молодой Папа» Джуд Лоу 2

Молодой эксцентричный Папа Пий XIII не выпускает сигарету из рук, говорит о Бэнкси и Daft Punk, пьет колу и выглядит авторитарным и противоречивым — но лишь на первый взгляд. Показывая истинную суть вещей за формой не самой привычной, Соррентино и Лоу филигранно создают образ Папы, осознающего свои комплексы, переживающего кризис веры и порой без лишнего официоза решающего глобальные идеологические задачи. Внимание — спойлер: Папу в итоге полюбят все, даже мафиози и священники с замашками Макиавелли — в этом и есть божественный замысел проекта, ставшего самым крутым пиаром католицизма нашего времени.

Обсуждая эстетическое и этическое совершенство «Молодого Папы», мы устроили «день Джуда Лоу» в редакции — обсуждали фильмы с его участием, перекидывались гифками с ним, «зумили» его голые фото и изучали его интервью. Чем больше мы добавляли штрихов к портрету, тем больше попадали под его фантастическое обаяние. Оказалось, любить Джуда Лоу легко и приятно. И вот почему.

Судя по всем его многочисленным интервью (к слову, сейчас он появляется в СМИ дозированно), Джуд Лоу — деликатный собеседник, открытый, но ироничный. В нем нет ничего нервического. Он кажется здоровым, спокойным и в меру рефлексирующим.

Джуд Лоу

Казалось, мы знали о нем все, но вдруг удивились широте его актерского диапазона — в его фильмографии, кажется, есть все возможные амплуа. Он играл советского снайпера Василия Зайцева и Папу Римского, робота-любовника и доктора Ватсона, доиграл с Джонни Деппом и Колином Фарреллом роль умершего Хита Леджера в «Воображариуме доктора Парнаса» и стал таким Карениным в постановке с Кирой Найтли, который вызывает едва ли ни не больше сочувствия, чем главная героиня.

«Враг у ворот»

«Враг у ворот»

«Шерлок Холмс»

«Шерлок Холмс»

«Воображариум доктора Парнаса»

«Воображариум доктора Парнаса»

«Анна Каренина»

«Анна Каренина»

«Отпуск по обмену»

«Отпуск по обмену»

И, конечно, Джуд Лоу для нас — это архетип мужчины мечты. Канонический образ, который принес ему успех, — красавец Дикки Гринлиф, богатый прожигатель жизни, объект зависти героя Мэтта Деймона из «Талантливого мистера Рипли». Его красота, харизма, витальность и какое-то нечеловеческое обаяние транслирововали мысль о том, что в мечтах большинства кроется желание быть им. Притягательность Джуда Лоу не могла не быть конвертирована миром глянца — кажется, что в рекламных кампаниях Dior Homme, Prada и Martini он, не сильно напрягаясь, играет самого себя.

«Талантливый мистер Рипли»

«Талантливый мистер Рипли»

Все его ипостаси прекрасны. Вот его герой занимается спортом в «Молодом Папе» в белых трусах. Вот актера поймали папарацци: британский стиль, футболки с вырезом, легкая помятость. Вот он лучезарно улыбается и становится героем гифок, растапливая сердца всех женщин мира. Кстати, о женщинах. Герой-любовник на экране и в жизни, Лоу разводился, влюблялся, нарожал 5 детей от 3 женщин, с каждой сохранил прекрасные отношения и взял отвественность за всех отпрысков. При этом кроме Сиенны Миллер с красавицами он не встречался, и это, может быть, никак его и не характеризует, но кажется признаком некой глубины и опыта.

Dior Homme

Dior Homme

Впрочем, анализировать природу нашей любви к Джуду Лоу — дело неблагодарное. Его вполне можно полюбить за красивые глаза — во всем Голливуде красивее и пронзительнее взгляда не найти.

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