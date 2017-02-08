Дорогой мой: во что обходится звездным красавицам содержание бойфрендов?

Эти красавицы могли бы быть счастливы в любви, но выбрали отношения с мужчинами, которых принялись поддерживать материально. Если платит женщина, то этот факт в современном обществе вызывает сочувствие. Считается, что такие отношения — классический мезальянс, и именно в этом формате автоматически означающий, что мужчина пользуется ресурсами любимой из корыстных целей. К сожалению, чаще всего подробности личной жизни некоторых звездных женщин — тому доказательство.

Кайли Миноуг (48 лет) — Джошуа Сасс (28 лет)

Жених оказался моложе невесты на 20 лет, то есть годился ей в сыновья. Деньги благоверной он тратил очень свободно — свалившаяся на актера известность после романа с Кайли вскружила ему голову. Помимо лучших в мире курортов-ресторанов-отелей и прочих атрибутов жизни богатых и знаменитых Джошуа не стесняясь тратил по 10 тысяч долларов на бьюти-процедуры типа трансплантации волос. Пара официально объявила о помолвке, но предостережения окружающих Кайли игнорировала — она даже испортила отношения с сестрой Дэни из-за того, что та подозревала Сасса в корысти. На фоне готовящейся свадьбы в СМИ попала шокирующая информация — почти год параллельно с Кайли Миноуг герой-любовник крутил роман с испанской актрисой Мартой Миланс. Раздавленная горькой правдой певица слегла с глубочайшей депрессией. Говорят, за время романа на ее счету на пару миллионов долларов стало меньше.

Джей Ло (47 лет) — Каспер Смарт (29 лет)

Секс-символ, красавица и одна из главных женщин мирового шоу-бизнеса, Дженнифер Лопес разбила не одно мужское сердце, но сама пала жертвой вероломства молодого любовника. Разница в возрасте 18 лет и социальное положение возлюбленного ее не смутили. Роман, случившийся несколько лет назад, можно назвать служебным. Певица пригласила Смарта в свой коллектив на должность танцора и хореографа. Рабочие отношения быстро переросли в сумасшедший роман — Лопес не просто проводила время с молодым танцором, но официально объявила его женихом, познакомила с детьми и принялась оплачивать счета пылкого любовника. Поначалу он скромничал, но через пару лет заметно освоился и начал тратить тысячи долларов направо и налево ежедневно. Именно кредитки Каспера разъяренная певица заблокировала первым делом, когда заподозрила его в неверности и решила не прощать ему нежелание сопровождать ее в концертном туре. Содержание Смарта обошлось ей по самым скромным подсчетам в миллионы.

Бритни Спирс (35 лет) — Сэм Асгари (23 года)

Ничему не научила жизнь поп-певицу Бритни Спирс, которая много лет восстанавливалась после брака с альфонсом Кевином Федерлайном. Находясь в зените славы, будучи самой желанной девушкой планеты и зарабатывая миллионы, певица с головой окунулась в роман с парнем из своей подтанцовки. Всего спустя 3 месяца со дня знакомства молодые люди поженились — она потеряла голову от любви, а он понял, что сорвал джекпот. У Кевина на тот момент была беременная подруга, которую он благополучно оставил ради Спирс. С этого дня жизнь Бритни превратилась в ад. Больные изматывающие отношения и невротическая любовь превратили ее в истеричку, которая стала злоупотреблять запрещенными препаратами и алкоголем. Она прощала измены, побои, неуважение — и увязала еще больше. Ее карьера катилась под откос. В итоге Федерлайн довел ее до психушки и отобрал 2 сыновей — разумеется, невменяемая супруга должна была платить ему алименты на их содержание. На один только бракоразводный процесс ушли десятки миллионов, а в общем и целом Кевину удалось разбазарить огромное многомиллионное состояние Спирс и угробить ее репутацию. Адвокаты Спирс утверждают, что роковое влечение обошлось певице более чем в $100 млн. Даже после развода Федерлайн продолжал жить как звезда и тратить деньги Бритни направо и налево. После череды неудачных романов в прошлом году Бритни нашла наконец свое счастье — ее избранником стал 23-летний красавец Сэм Асгари, который сразу после знакомства переехал в ее особняк. Надо ли говорить, что итог оказался предсказуемым — она оплачивает счета, он периодически оказывается уличенным в изменах.

Гвен Стефани (47 лет) — Гэвин Россдейл (51 год)

12 лет брака, 3 сына и имидж идеальной семьи — таким казался этот безупречный союз. О том, что деньги зарабатывала по большей части Гвен, мало кто вспоминал. Гэвин тоже не бедствовал, но состояние жены было втрое больше. Поскольку звездой в паре была она, то и зарабатывала в основном она. Примерный муж сидел с детьми и, как выяснилось позже, много лет за спиной жены крутил роман с их няней. Случайно прочитав любовную переписку супруга, Гвен узнала, что одно из его свиданий с няней случилось в день, когда она рожала благоверному третьего сына. Певице хватило сил уйти от Россдейла и обрести счастье в отношениях с коллегой по шоу «Голос», певцом Блейком Шелтоном.

Мэрайя Кэри (46 лет) — Ник Кэннон (35 лет)