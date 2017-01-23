Дети звезд, которые стали известнее своих родителей

Родиться в семье со знаменитой фамилией — уже половина успеха, но еще не гарантия удачной карьеры и славы. Герои нашего обзора не просто пошли по стопам родителей, но и смогли добиться небывалых высот —и даже больших, чем их звездные мамы и папы.

Анджелина Джоли

Отец — актер Джон Войт, мать — актриса Маршелин Бертран

Анджелина Джоли

Маршелин Бертран и Джон Войт

Родители Анджелины Джоли, актеры Джон Войт и Маршелин Бертран, разошлись спустя год после ее рождения. Расставшись с женой, Джон Войт вплотную занялся своей карьерой, получил «Оскар» и три «Золотых глобуса», а Бертран переехала в Нью-Йорк и посвятила себя воспитанию Анджелины и ее старшего брата Джеймса. Нереализованные мечты Маршелин о головокружительной актерской карьере воплотила в жизнь ее дочь. С отцом Джоли стала общаться только спустя долгие годы, наполненные ссорами и обидами. Мать Анджелины умерла от рака яичников в 2007 году в возрасте 56-ти лет. Ее смерть наложила на актрису большой отпечаток и вдохновила на создание фильма «Лазурный берег».

Кейт Хадсон

Мать — актриса Голди Хоун, отец — актер Билл Хадсон

Кейт Хадсон и Голди Хоун

Голди Хоун и Билл Хадсон

Звезда ромкома «Как отделаться от парня за 10 дней» — потомственная актриса. Ее мать Голди Хоун известна по фильму «Смерть ей к лицу». Биологическим отцом Кейт является актер Билл Хадсон, который перестал сниматься в конце 90-х, но воспитывал ее и ее брата Оливера Курт Рассел. Хоун и Рассел вместе уже более 30 лет, поэтому дети актрисы воспринимают его как отца. Из-за этого в 2015 году между Биллом Хадсоном и его детьми произошла размолвка. В День отца Кейт Хадсон опубликовала в Instagram фотографию с Куртом Расселом и подписала ее: «С днем отца, па... Просто спасибо тебе». Так же поступил и брат Кейт. «Они для меня мертвы. Я не хочу, чтобы они носили мою фамилию», — заявил тогда их родной отец.

Джиджи и Белла Хадид

Мать — модель Иоланда Хадид (Фостер)

Белла, Иоланда, Джиджи и Мохамед Хадид

Модельная внешность досталась сестрам Джиджи и Белле Хадид от матери, голландки Иоланды ван ден Херик. До рождения детей она была известна как супруга музыкального продюсера Дэвида Фостера, манекенщица и звезда реалити-шоу о жизни состоятельных американок «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз». Затем Иоланда вышла замуж за архитектора израильского происхождения Мохаммеда Хадида и завершила модельную карьеру. Ее дочери продолжили дело матери с большим успехом — сейчас они участвуют в главных модных шоу, в том числе в показе Victoria’s Secret, и являются одними из самых востребованных моделей.

Гвинет Пэлтроу

Отец — режиссер Брюс Пэлтроу, мать — актриса Блайт Даннер

Гвинет и Брюс Пэлтроу и Блайт Даннер

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу родилась в семье режиссера Брюса Пэлтроу и актрисы Блайт Даннер. Брюс работал над сериалом «Убойный отдел», Блайт была известна по фильму «Знакомство с родителями», а также была номинирована на «Золотой глобус» за роль в ленте «Когда мы были взрослыми». Дочь пошла по стопам родителей в кинематографическую сферу и переплюнула их: на ее счету премии «Оскар» и «Золотой глобус» за фильм «Влюбленный Шекспир» и «Эмми» за сериал «Лузеры» («Хор»).

Майли Сайрус

Отец — актер и кантри-музыкант Билли Сайрус

Майли, Билл и Тиш Сайрус

Популярный в США кантри-музыкант Билли Сайрус лично помогал своей дочери Майли строить карьеру. Он играл отца ее героини в сериале «Ханна Монтана». Именно это шоу сделало Майли известной. Мать актрисы, Тиш Финли, также занималась ее продвижением: она была продюсером фильмов «Последняя песня» (того самого, на съемках которого Сайрус познакомилась со своим женихом Лиамом Хемсвортом) и «Агент под прикрытием».

Бенедикт Камбербэтч

Отец — актер Тимоти Карлтон, мать — актриса Ванда Вентхам

Кадр из сериала «Шерлок»

Актерский талант явно передался звезде сериала «Шерлок» по наследству. Мама Бенедикта Камбербэтча Ванда Вентхам и его отец Тимоти Карлтон также прославились на британском телевидении. А в третьем сезоне детективной телеистории актеры исполнили роли родителей героя Камбербэтча. «Я так гордился ими, — признался Бенедикт. — Я очень нервничал, но родители сыграли превосходно».

Дженнифер Энистон

Отец — актер Джон Энистон, мать — актриса Нэнси Дау

Дженнифер и Джон Энистон

Нэнси Дау

Карьера актрисы Нэнси Дау начиналась с сериала «Дикий, дикий запад», но действительно больших успехов ей достичь не удалось. В браке со своим коллегой Джоном Энистоном у нее родилась будущая звезда сериала «Друзья» и первая супруга Брэда Питта. Актеры достаточно быстро развелись, а дальше все развивалось по практически классическому сценарию — Джон продолжил карьеру (на его счету сериалы «Безумцы» и «Девочки Гилмор»), Нэнси же перестала сниматься. Слава Дженнифер Энистон стала серьезным испытанием для ее отношений с матерью. Дау не раз раскрывала журналистам секреты личной жизни дочери, из-за чего та прекратила с ней общение и даже не позвала на свадьбу ни с Брэдом Питтом, ни с Джастином Теру. В мае 2016 года после продолжительной болезни мать Дженнифер скончалась. По слухам, актриса приезжала к матери перед ее смертью, чтобы помириться.

Дакота Джонсон

Мать — актриса Мелани Гриффит, отец — актер Дон Джонсон

Дакота и Дон Джонсон и Мелани Гриффит

Бурный роман Мелани Гриффит и Дона Джонсона начался, когда актрисе было 16, а ее возлюбленному — 24. В 1976 году они поженились, через два года расстались, а еще через семь — опять сошлись. Результатом их любви стало два совместных фильма и дочь Дакота Джонсон. Из-за неудачной пластики Мелани Гриффит стали реже предлагать крупные проекты, а вот ее дочь смогла прославиться за счет экранизации эротического романа Э. Л. Джеймс «Пятьдесят оттенков серого», даже несмотря на то, что первый фильм не пользовался особым успехом. Скоро у франшизы будет возможность реабилитироваться: ‪9 февраля‬ выходит сиквел картины.

Агния Дитковските

Мать — актриса Татьяна Лютаева, отец — поэт-песенник, актер и режиссер Олегас Дитковскис

Татьяна Лютаева и Агния Дитковските

Татьяна Лютаева и Олегас Дитковскис с дочерью Агнией Дитковските ФОТО Getty Images, Starface