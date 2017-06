Да здравствует Король: причины считать Майкла Джексона великим

В 1982 году, когда вышел альбом Джексона Thriller, песен черных исполнителей почти не было в национальном хит-параде США. В ходу была расовая сегрегация — проще говоря, большой американский шоубиз чернокожих артистов особо не жаловал. Джексон сломал все барьеры. Сначала песенка The Girl Is Mine, дуэт с Полом Маккартни, попала в ТОП-20, открыв дорогу в чарты исполнителям с нетитульным, скажем так, цветом кожи. Затем и сам альбом залез на пятую позицию, что стало триумфом таланта и воли.

И тут появляется Майкл, который феноменально двигается и вообще заставляет смотреть на себя, не отрываясь. Billie Jean свела американских подростков с ума, а молодой (на тот момент каналу было чуть больше года) MTV наконец-то нашел своего героя. Клипы Джексона (вдогонку к Billie Jean был выпущен не менее эффектный Beat It, а затем — эпохальный 14-минутный Thriller) крутились в эфире буквально круглые сутки. Поп-музыка больше не могла быть прежней. Артисты и менеджеры поняли — хочешь добиться успеха, думай про картинку, а не только про музыку.

Джексон был звездой и за пределами студий и концертных залов. Он превратил, сам того не желая, свою жизнь в реалити-шоу, в котором не было антрактов и передышек. Сон в барокамере, скандальная дружба с детьми, неясные браки, мечта стать Спайдерменом, покупка прав на песни The Beatles, вывешивание младенцев за окно, трогательные проявления гигантомании и мании величия — своими поступками Майкл обеспечивал стабильный заработок таблоидам, но эти странности были неотделимы от его музыкальных достижений. Задолго до появления соцсетей Джексон умудрился сделать так, что каждый его шаг тут же становился известным всем.

— Альбом Thriller вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый в истории музыки. Его тираж — 110 миллионов копий.

— Также Thriller включен на вечное хранение в Библиотеку Конгресса США как «культурный шедевр».

— We Are the World, благотворительный сингл, написанный Джексоном и исполненный 45 топовыми на тот момент американскими артистами, стал самым быстропродаваемым в истории США.

— Носит титул самого успешного артиста в истории музыки

— Получил звезды на Аллее Славы в Лос-Анджелесе в возрасте 26 лет, став на тот момент самым молодым артистом, удостоившимся такой чести.

— Финансировал 39 благотворительных фондов — по этому количеству Джексон также попал в Книгу рекордов Гиннесса.

— Как и положено Королю, Майкл поддерживал отношения с представителями разных монархий. С принцессой Дианой он приятельствовал, а принцесса Монако, Стефания, подпела Майклу в песне In The Closet, вошедшей в альбом Dangerous.