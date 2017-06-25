Да здравствует Король: причины считать Майкла Джексона великим

Артист, при жизни получивший титул Короля поп-музыки, не просто сочинил множество хитов, — он полностью изменил шоу-бизнес и массовую культуру. ELLE — о том, что сделало Джексона величайшей звездой XX века.

Танцы как обязательная часть образа поп-звезды

До Джексона многие поющие артисты танцевали. Но именно Джексон заложил новый стандарт для поп-артистов: мало просто петь, нужно обязательно двигаться. Не приплясывать в такт, не обходиться парой простых па, а именно танцевать. Благодаря Майклу в арсенале современных звезд хореография и сложные постановочные номера значат не меньше, чем умение петь — а порой даже больше. Пример тому — карьера Полы Абдул, талантливой танцовщицы, пригретой семьей Джексонов. Пола ставила танцевальные номера для группы братьев Джексон — Jackson 5, затем помогала Майклу и далее — Джанет Джексон. А потом неожиданно запела, да так удачно, что первые ее два альбома стали бестселлерами. Дохлые вокальные способности не помешали Поле стать большой самостоятельной по-артисткой, правда, довольно быстро сдувшейся.

Лунная походка

Превратить один танцевальный пассаж в символ массовой культуры? Да, тех, кто был на такое способен, в истории шоу-бизнеса можно пересчитать по пальцам. Джексон обесмертил «Лунную походку», а она, в свою очередь, за один вечер 25 марта 1983 года — когда артист впервые изобразил ее на концерте — сделала его не просто звездой, а суперзвездой. Придумал «походку» не Майкл, да он и не настаивал на авторстве. Поищите на YouTube черно-белую архивную запись с выступлением чечеточника Билла Бейли — в конце номера он демонстрирует «обратное скольжение», так это тогда называлось. Датирована пленка серединой 50-х. Фишку Бейли подхватили все, кому не лень, от Дэвида Боуи до персонажей модного фильма «Флэшдэнс». Но эпохальным Moonwalk стала благодаря Майклу Джексону. Чечеточник Билл Бейли не увидел, как его «обратное скольжение» вошло в историю — он умер в 1978-м, за пять лет до триумфальной премьеры «Лунной походки».

Лунная походка Майкла Джексона

Дорогу чернокожим артистам

В 1982 году, когда вышел альбом Джексона Thriller, песен черных исполнителей почти не было в национальном хит-параде США. В ходу была расовая сегрегация — проще говоря, большой американский шоубиз чернокожих артистов особо не жаловал. Джексон сломал все барьеры. Сначала песенка The Girl Is Mine, дуэт с Полом Маккартни, попала в ТОП-20, открыв дорогу в чарты исполнителям с нетитульным, скажем так, цветом кожи. Затем и сам альбом залез на пятую позицию, что стало триумфом таланта и воли.

Клипы — это очень важно

Менеджеры канала MTV сначала отказывались иметь дело с Майклом, объясняя это привычным «неформат» — мол, у них рок-, а не поп-канал. Однако видео на Billie Jean произвело на них впечатление и они рискнули дать его в эфир. Это была настоящая революция. До Billie Jean все клипы, крутившиеся на MTV, демонстрировали просто поющих артистов, — или артистов, которые пытались что-то изобразить в смысле актерства. Выглядело, за редким исключением, смешно и неубедительно. Чтобы танцевать в кадре — такое в голову никому не приходило, видео тогда воспринимались как рекламные ролики песен, не более того. И тут появляется Майкл, который феноменально двигается и вообще заставляет смотреть на себя, не отрываясь. Billie Jean свела американских подростков с ума, а молодой (на тот момент каналу было чуть больше года) MTV наконец-то нашел своего героя. Клипы Джексона (вдогонку к Billie Jean был выпущен не менее эффектный Beat It, а затем — эпохальный 14-минутный Thriller) крутились в эфире буквально круглые сутки. Поп-музыка больше не могла быть прежней. Артисты и менеджеры поняли — хочешь добиться успеха, думай про картинку, а не только про музыку.

Фанк и соул внедрились в попс

Выросший в негритянской семье, Джексон, разумеется, слушал родную, черную музыку — соул, госпел, фанк. Не он первым вывел эти стили за пределы черной культуры — в конце концов, за 20 лет до него блюз стал важной частью рок-культуры, а в семидесятые фанкт породил диско. Но то же диско было не более чем модой, тогда как Майкл пришел надолго. И сделал музыку, прежде жившую в основном в черных гетто, достоянием всего мира. Итог? Cегодня, наверное, процентов восемьдесят всех поп-хитов — это rnb, жанр, начало которого в его нынешнем виде было положено Джексоном.

Фрик№1

Джексон был человеком без определенного пола и расы. То есть он, конечно, являлся мужчиной, и миллионы поклонниц, терявших сознание на его концертах, мечтали о нем как о мужчине. Однако сам Майкл в этом вопросе пошел дальше, предвосхитив в какой-то степени нынешнюю революцию полов. Он не выпячивал свою мужественность и вовсе не был брутален. Не был он и женственным, — по крайней мере, нарочито. Джексон, активно упирая на сцене на секс-инстинкты, в реальной жизни был асексуалом, на интимные темы с журналистами не говорил, был застенчив и репутацию бабника не имел. Что касается цвета кожи, все эти истории про редкую болезнь витилиго, проблемы с пигментацией, постепенное осветление кожи, к началу девяностых превратили Майкла в существо без расовой принадлежности. Прибавим сюда бесконечные маски, в которых Джексон появлялся на публике, ранчо Неверленд, собственный зоопарк, дружбу с обезьянкой и многое-многое другое, и получим первого настоящего фрика-суперзвезду. Конечно, и до Майкла в шоу-бизнесе хватало странных героев, но все они по популярности с Джексоном и рядом не стояли. Короче говоря, без Майкла (которого великий философ Жан Бодрийяр назвал «гермафродитом в стиле Франкенштейна») не было бы никакой Леди Гаги.

Жизнь как реалити-шоу

Джексон был звездой и за пределами студий и концертных залов. Он превратил, сам того не желая, свою жизнь в реалити-шоу, в котором не было антрактов и передышек. Сон в барокамере, скандальная дружба с детьми, неясные браки, мечта стать Спайдерменом, покупка прав на песни The Beatles, вывешивание младенцев за окно, трогательные проявления гигантомании и мании величия — своими поступками Майкл обеспечивал стабильный заработок таблоидам, но эти странности были неотделимы от его музыкальных достижений. Задолго до появления соцсетей Джексон умудрился сделать так, что каждый его шаг тут же становился известным всем.

Немного цифр