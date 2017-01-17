Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Гороскоп на 2017 год от Александра Литвина
Что бы сказал о вас Дональд Трамп? тест ELLE
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

17 января 2017Агаева Сабина

Чужое поле: актеры-комики в драматических ролях

5 представителей жанра комедии, вырвавшихся из легкомысленного амплуа

Один из самых успешных комиков Голливуда Джим Керри неоднократно пробовал сменить амплуа. Получалось с переменным успехом. Первый трагикомический опыт актера в «Шоу Трумана» имел оглушительный успех (фильм собрал в прокате почти $300 млн, а Керри получил «Золотой глобус» как лучший драматический актер). Байопик о комике «Человек на Луне» принес актеру еще один «Золотой глобус», но был довольно прохладно встречен публикой и в результате провалился в прокате. Реабилитироваться в драматическом амплуа Джиму Керри помогла романтическая фэнтези-драма «Вечное сияние чистого разума»: блистательный дуэт актера с Кейт Уинслет принес фильму «Оскар». А сюжет картины пришелся по вкусу даже мужской половине зрителей, обычно равнодушной в слезливым мелодрамам про любовь и расставания.

К/ф "Шоу Трумана"

К/ф "Шоу Трумана"

Поздравляя именинника, ELLE вспоминает и других актеров-комиков, способных вызвать у зрителя и смех, и слезы.

Билл Мюррей

Билл Мюррей

Билл Мюррей

Билл Мюррей - бравый охотник за привидениями, неприкаянная жертва Дня сурка, культовый кинокомик старой школы. На счету 66-летнего актера более полсотни ярких комедийных образов - именно этому амплуа Мюррей обязан своим восхождением на вершину голливудского Олимпа. В последнее время актер все чаще изменяет привычному жанру, снимаясь в основном в драматических ролях и доказывая, что талантливый человек может играть и на чужом поле (номинацию на «Оскар» Мюррею принесла роль в драме «Трудности перевода»).

Адам Сэндлер

К/ф "Любовь, сбивающая с ног"

К/ф "Любовь, сбивающая с ног"

Фильмы с Адамом Сэндлером чаще относятся к низкожанровому кино, зато помогают комику из года в год фигурировать в пятерке богатейших актеров современности. Впрочем, иногда Сэндлер перерождается на экране драматическими выходами. Взять к примеру, «Любовь, сбивающую с ног»: в фильмографии актера эта картина остается главным арт-экспериментом и единственной работой, попавшей в конкурсную программу Каннского фестиваля. Правда, последующие перевоплощения Сэндлера в «Приколистах» и «Опустевшем городе» публика встретила с меньшим восторгом.

Бен Стиллер

Бен Стиллер

К/ф «Вечная полночь»

Негласный лидер «Frat Pack» и один из главных комедийных актеров нашего времени Бен Стиллер вырос в семье комиков - в этом жанре актер и чувствует себя, и выглядит особенно органично. При этом параллельно с «Факерами», «Вышибалами» и прочими хитами проката Стиллер успевает сниматься в более «серьезных» проектах - чаще тоже в комедийном жанре, но без шуток ниже пояса. Особенно стоят внимания киноманов ленты с участием актера «Гринберг», «Вечная полночь», «Семейка Тененбаум» и недавняя «Невероятная жизнь Уолтера Митти».

Стив Мартин

К/ф "Испанский узник"

К/ф "Испанский узник"

Стив Мартин - блистательный мастер комедии, но в его послужном списке встречаются выдающиеся роли и в драматических фильмах. Актера с врожденной внешней харизмой комика сложно представить в серьезном амплуа. Однако Мартину удалось убедить зрителя, что ему по плечу изображать не только дураков на заказ, но и весьма мрачных личностей, как в «Грошах с неба» и «Испанском узнике». В последнем Мартин меняет привычный характер до неузнаваемости, более того, без его персонажа-антагониста сюжет триллера утратил бы весь драматизм.

Интересные факты о Келвине ХаррисеВ чем секрет молодости 61-летней Ясмины Росси?

ELLE проекты

Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
Золотой фонд БолливудаИндийские красавицы, покорившие Запад
Альтернатива гороскопуХарактеристика по месяцу рождения
Большие надеждыЗнаменитости, которые не оправдали ожиданий

Читайте также

ЗвездыСамые сексуальные актеры за 40
ЗвездыSave the date: день рождения Рэйфа Файнса
НовостиЧто мать, что дочь: самые похожие звездные дочки-матери
ЗвездыСамые красивые мужчины мирового кино

ELLE рекомендует

ПрактикаКто делает французскую моду сегодня
ПрактикаГлайды для губ: чем новые средства для губ отличаются от помад и блесков?
ПрактикаGet Slim: самые действенные антицеллюлитные средства
ПрактикаС чем носить кожаные брюки

Лучшее на Elle

ЗдоровьеWellness: актуальные тенденции в области питания и фитнеса
ИнтервьюМилла Йовович: «Близкие ценят меня за то, что я всегда говорю им правду»
ПсихологияАльтернатива гороскопу: характеристика по месяцу рождения
ТрендыНаших шьют: в моде стиль московских окраин
Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд
ПрактикаГимнастика для лица: как привести кожу в тонус
ПсихологияУроки буддизма: 20 правил на пути к счастью
КиноФильм недели: «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаЛучшие продукты для лица не дороже 1 500 рублей
ТрендыВаше сиятельство: глиттер-стробинг
Практика10 процедур, последствия которых лучше переждать дома
ПрактикаПартия зеленых: бьюти-продукты главного цвета 2017 года
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Интересные факты о Келвине Харрисе

Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.