Чужое поле: актеры-комики в драматических ролях

Один из самых успешных комиков Голливуда Джим Керри неоднократно пробовал сменить амплуа. Получалось с переменным успехом. Первый трагикомический опыт актера в «Шоу Трумана» имел оглушительный успех (фильм собрал в прокате почти $300 млн, а Керри получил «Золотой глобус» как лучший драматический актер). Байопик о комике «Человек на Луне» принес актеру еще один «Золотой глобус», но был довольно прохладно встречен публикой и в результате провалился в прокате. Реабилитироваться в драматическом амплуа Джиму Керри помогла романтическая фэнтези-драма «Вечное сияние чистого разума»: блистательный дуэт актера с Кейт Уинслет принес фильму «Оскар». А сюжет картины пришелся по вкусу даже мужской половине зрителей, обычно равнодушной в слезливым мелодрамам про любовь и расставания.

К/ф "Шоу Трумана"

Поздравляя именинника, ELLE вспоминает и других актеров-комиков, способных вызвать у зрителя и смех, и слезы.

Билл Мюррей

Билл Мюррей

Билл Мюррей - бравый охотник за привидениями, неприкаянная жертва Дня сурка, культовый кинокомик старой школы. На счету 66-летнего актера более полсотни ярких комедийных образов - именно этому амплуа Мюррей обязан своим восхождением на вершину голливудского Олимпа. В последнее время актер все чаще изменяет привычному жанру, снимаясь в основном в драматических ролях и доказывая, что талантливый человек может играть и на чужом поле (номинацию на «Оскар» Мюррею принесла роль в драме «Трудности перевода»).

Адам Сэндлер

К/ф "Любовь, сбивающая с ног"

Фильмы с Адамом Сэндлером чаще относятся к низкожанровому кино, зато помогают комику из года в год фигурировать в пятерке богатейших актеров современности. Впрочем, иногда Сэндлер перерождается на экране драматическими выходами. Взять к примеру, «Любовь, сбивающую с ног»: в фильмографии актера эта картина остается главным арт-экспериментом и единственной работой, попавшей в конкурсную программу Каннского фестиваля. Правда, последующие перевоплощения Сэндлера в «Приколистах» и «Опустевшем городе» публика встретила с меньшим восторгом.

Бен Стиллер

К/ф «Вечная полночь»

Негласный лидер «Frat Pack» и один из главных комедийных актеров нашего времени Бен Стиллер вырос в семье комиков - в этом жанре актер и чувствует себя, и выглядит особенно органично. При этом параллельно с «Факерами», «Вышибалами» и прочими хитами проката Стиллер успевает сниматься в более «серьезных» проектах - чаще тоже в комедийном жанре, но без шуток ниже пояса. Особенно стоят внимания киноманов ленты с участием актера «Гринберг», «Вечная полночь», «Семейка Тененбаум» и недавняя «Невероятная жизнь Уолтера Митти».

Стив Мартин

К/ф "Испанский узник"