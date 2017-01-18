Что с ними не так: 8 красавиц, которым не везет в любви

Не родись красивой — это про героинь нашего обзора. Фантастические красавицы, которые вдохновляют миллионы женщин, оказывается, скорее лирические героини нетленки «Сильная женщина плачет у окна», нежели не знающие отбоя от поклонников красавицы. Вопросом, почему у них не складывается, мы задаемся постоянно. И не находим ответа.

Шарлиз Терон

Не будет преувеличением сказать, что Шарлиз — главная красавица Голливуда, секс-символ, блондинка №1 и вообще женщина мечты. Вот только невероятная красота, харизма и талант никак не помогают ей в личной жизни. Ей за 40, но замужем Терон ни разу не была. В личной биографии красавицы лишь 2 громких романа — 8 лет гражданского брака со Стюартом Таунсендом, который так долго ни к чему не вел, что Голливуд уже начал сомневаться, не дружеский ли это союз, и страстный эпизод с Шоном Пенном, который закончился громким расходом на почве бурного нрава актера. Говорят, причина сложностей в нахождении общего языка с мужчинами — отец-тиран, которого ее мать убила из ружья в результате самообороны. Суд оправдал женщину. Сама актриса долгое время говорила в интервью, что ее отец погиб в автокатастрофе.

Адриана Лима

Знойная Адриана Лима — одна из красивейших «ангелов» Victoria's Secret, ролевая модель миллионов женщин и один из главных секс-символов нашего времени. В то время как ее менее успешные и красивые коллеги меняют поклонников как перчатки, после развода с мужем, баскетболистом Марко Яричем, красавица так и не встретила свою любовь. На безрыбье случился невразумительный роман с собственным телохранителем, который ожидаемо завершился скорым разрывом. Сегодня Лима воспитывает одна двух дочерей и занимает себя работой.

Рианна

Еще одна темпераментная женщина, которой катастрофически не везет в любви, — Рири. Вот уж о ком в жизни не подумаешь, что одиночество преследует ее многие годы. А между тем единственный роман за последнее время, который случился в ее жизни, — это странные отношения с Дрейком. Были ли они в отношениях — неясно. Вроде бы певец проявлял внимание к Рианне, но та заявляла, что они друзья. Так и не став официально парой, Дрейк и Рианна разошлись драматично: он увлекся 47-летней Джей Ло, а Рианна, узнав это, устроила истерику и разорвала с обоими отношения.

Бритни Спирс

Американская поп-принцесса когда-то считалась красивейшей певицей страны, секс-символом и любимицей мужчин. По ней сходил с ума Джастин Тимберлейк, она возглавляла хит-парады и подавала большие надежды. Потом случился классический мезальянс — брак с танцором Кевином Федерлайном, который уничтожил самооценку певицы, довел ее до нервного срыва, разорил и лишил права опеки над детьми. Восстановление заняло много лет. Бритни изо всех сил пыталась вернуться в форму и занималась личной жизнью как могла — но попадала то и дело на странных альфонсов. Последнее увлечение Спирс — история из той же оперы. Молодой, красивый, бедный и готовый пиариться за ее счет бесконечно.

Равшана Куркова

Одна из самых красивых отечественных актрис — девушка тонкая, звонкая, модная и интеллигентная. Казалось бы, одни достоинства, но в свои 36 лет Равшана все еще дает полные грусти интервью, где желает себе влюбиться и вообще обрести гармонию. И вроде бы несколько лет назад казалось, что счастье было так близко: ее роман с директором «Главкино» Ильей Бачуриным неуклонно двигался к свадьбе, но закончился весьма драматично — друзьями бывшие возлюбленные не остались. Бачурин чуть ли не через неделю начал выводить в свет новых девушек, а Равшана попадала в объективы папарацци с молодыми людьми лет 20. Словом, в этом году красавица начинает все сначала.

Агния Дитковските

Потомственная красавица Агния — дочь главного секс-символа СССР Татьяны Лютаевой, сыгравшей Анастасию Ягужинскую в «Гардемаринах». Доставшаяся в наследство от матери красота не стала залогом семейного счастья — единственный серьезный роман актрисы случился с коллегой по цеху Андреем Чадовым. Неровные отношения развивались странно — пара то сходилась, то расходилась, после очередного примирения молодые люди поженились и родили сына, но снова расстались, обещая всем глянцевым изданиям страны, что теперь уж точно навсегда. Ходят слухи, что всему виной — небезосновательная ревность супруга. Оба разлуку переживают тяжело до сих пор. Агния второй год постит в Инстаграме фото сына и грустные цитаты о любви и смысле жизни.

Наоми Кэмпбелл

Женщина-огонь, Наоми стала легендой не только модельного бизнеса — о ее романах таблоиды писали годами. В какой-то момент это стало даже неинтересно — список любовников супермодели стал слишком внушительным. Все более или менее влиятельные мужчины от Флавио Бриаторе до Роберта Де Ниро побывали в ее кавалерах. Несколько лет назад она, казалось, остепенилась, начав встречаться с русским бизнесменом Владиславом Дорониным. Роман, который был так похож на грандиозный пиар-ход, стал казаться реальным только тогда, когда Наоми узнала о молодой сопернице и, используя все связи, испортила ей модельную карьеру. Доронин сегодня встречается с другой девушкой и даже стал отцом, а Наоми, будучи в роскошной форме в свои 46 лет, так и не встретила своего принца.

Деми Мур