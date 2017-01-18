Что с ними не так: 8 красавиц, которым не везет в любви

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Знаменитости, которым катастрофически не везет в личной жизни
Не родись красивой — это про героинь нашего обзора. Фантастические красавицы, которые вдохновляют миллионы женщин, оказывается, скорее лирические героини нетленки «Сильная женщина плачет у окна», нежели не знающие отбоя от поклонников красавицы. Вопросом, почему у них не складывается, мы задаемся постоянно. И не находим ответа.
Не будет преувеличением сказать, что Шарлиз — главная красавица Голливуда, секс-символ, блондинка №1 и вообще женщина мечты. Вот только невероятная красота, харизма и талант никак не помогают ей в личной жизни. Ей за 40, но замужем Терон ни разу не была. В личной биографии красавицы лишь 2 громких романа — 8 лет гражданского брака со Стюартом Таунсендом, который так долго ни к чему не вел, что Голливуд уже начал сомневаться, не дружеский ли это союз, и страстный эпизод с Шоном Пенном, который закончился громким расходом на почве бурного нрава актера. Говорят, причина сложностей в нахождении общего языка с мужчинами — отец-тиран, которого ее мать убила из ружья в результате самообороны. Суд оправдал женщину. Сама актриса долгое время говорила в интервью, что ее отец погиб в автокатастрофе.
Знойная Адриана Лима — одна из красивейших «ангелов» Victoria's Secret, ролевая модель миллионов женщин и один из главных секс-символов нашего времени. В то время как ее менее успешные и красивые коллеги меняют поклонников как перчатки, после развода с мужем, баскетболистом Марко Яричем, красавица так и не встретила свою любовь. На безрыбье случился невразумительный роман с собственным телохранителем, который ожидаемо завершился скорым разрывом. Сегодня Лима воспитывает одна двух дочерей и занимает себя работой.
Еще одна темпераментная женщина, которой катастрофически не везет в любви, — Рири. Вот уж о ком в жизни не подумаешь, что одиночество преследует ее многие годы. А между тем единственный роман за последнее время, который случился в ее жизни, — это странные отношения с Дрейком. Были ли они в отношениях — неясно. Вроде бы певец проявлял внимание к Рианне, но та заявляла, что они друзья. Так и не став официально парой, Дрейк и Рианна разошлись драматично: он увлекся 47-летней Джей Ло, а Рианна, узнав это, устроила истерику и разорвала с обоими отношения.
Американская поп-принцесса когда-то считалась красивейшей певицей страны, секс-символом и любимицей мужчин. По ней сходил с ума Джастин Тимберлейк, она возглавляла хит-парады и подавала большие надежды. Потом случился классический мезальянс — брак с танцором Кевином Федерлайном, который уничтожил самооценку певицы, довел ее до нервного срыва, разорил и лишил права опеки над детьми. Восстановление заняло много лет. Бритни изо всех сил пыталась вернуться в форму и занималась личной жизнью как могла — но попадала то и дело на странных альфонсов. Последнее увлечение Спирс — история из той же оперы. Молодой, красивый, бедный и готовый пиариться за ее счет бесконечно.
Одна из самых красивых отечественных актрис — девушка тонкая, звонкая, модная и интеллигентная. Казалось бы, одни достоинства, но в свои 36 лет Равшана все еще дает полные грусти интервью, где желает себе влюбиться и вообще обрести гармонию. И вроде бы несколько лет назад казалось, что счастье было так близко: ее роман с директором «Главкино» Ильей Бачуриным неуклонно двигался к свадьбе, но закончился весьма драматично — друзьями бывшие возлюбленные не остались. Бачурин чуть ли не через неделю начал выводить в свет новых девушек, а Равшана попадала в объективы папарацци с молодыми людьми лет 20. Словом, в этом году красавица начинает все сначала.
Потомственная красавица Агния — дочь главного секс-символа СССР Татьяны Лютаевой, сыгравшей Анастасию Ягужинскую в «Гардемаринах». Доставшаяся в наследство от матери красота не стала залогом семейного счастья — единственный серьезный роман актрисы случился с коллегой по цеху Андреем Чадовым. Неровные отношения развивались странно — пара то сходилась, то расходилась, после очередного примирения молодые люди поженились и родили сына, но снова расстались, обещая всем глянцевым изданиям страны, что теперь уж точно навсегда. Ходят слухи, что всему виной — небезосновательная ревность супруга. Оба разлуку переживают тяжело до сих пор. Агния второй год постит в Инстаграме фото сына и грустные цитаты о любви и смысле жизни.
Женщина-огонь, Наоми стала легендой не только модельного бизнеса — о ее романах таблоиды писали годами. В какой-то момент это стало даже неинтересно — список любовников супермодели стал слишком внушительным. Все более или менее влиятельные мужчины от Флавио Бриаторе до Роберта Де Ниро побывали в ее кавалерах. Несколько лет назад она, казалось, остепенилась, начав встречаться с русским бизнесменом Владиславом Дорониным. Роман, который был так похож на грандиозный пиар-ход, стал казаться реальным только тогда, когда Наоми узнала о молодой сопернице и, используя все связи, испортила ей модельную карьеру. Доронин сегодня встречается с другой девушкой и даже стал отцом, а Наоми, будучи в роскошной форме в свои 46 лет, так и не встретила своего принца.
Когда-то Деми Мур была счастлива в браке с Брюсом Уиллисом, родила ему троих дочерей, потом пара мирно развелась и осталась друзьями. На этом покой в жизни Деми закончился. В 2003 году в ее жизни случился Эштон Кутчер, которого роман с суперзвездой вывел на голливудскую орбиту. Сначала все казалось искренним и настоящим — Деми, которая была старше своего возлюбленного на 16 лет, расцвела, снова стала нарасхват в профессии, а об их лав-стори писали все СМИ с утра до ночи. Закончилось все цинично: измены молодого супруга, болезненное расставание, ее нежелание отпускать и его нежелание дальше создавать видимость счастливого брака. Деми загремела в рехаб, ее красота увяла, а карьера закончилась. Едва актриса приходила в себя, как новости о жизни Кутчера выводили ее из строя — то Мила Кунис рожает ему детей, то папарацци ловят их вместе на отдыхе. Мур пыталась настроиться на новую волну, но ее нежелание отпускать бывшего супруга мешало любым новым отношениям. Легендарная голливудская красавица в последнее время бросается из крайности в крайность: то начинает встречаться с молодыми людьми, которые годятся ей в сыновья, то предлагает дружбу Кутчеру, чтобы хоть как-то участвовать в его жизни снова.
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