Большой Дон: факты о Дональде Трампе

Одни верят ему, другие над ним смеются, третьи предлагают не делать поспешных выводов. 45-му по счету главе Белого Дома Дональду Трампу сегодня исполняется 71 год. По этому случаю ELLE собрал ряд фактов из жизни этого удивительного во всех смыслах человека.

Дональд Трамп, 1983 г.

Семья Трампов живет в Штатах около полутора сотен лет, с восьмидесятых годов XIX века. У Дональда Трампа немецкие корни: в Америку из Рейнланд-Пфальца прибыл его дедушка Фридрих, чья настоящая, не американизированная фамилия — Трумпф, что переводится как «козырь». Президент, разумеется, об этом знает и очень гордится своей семьей.

У него двое братьев и две сестры, каждый из них добился в жизни больших успехов, кроме Фреда Трампа, который сильно пил и умер в начале 80-х. Возможно, из-за этого глава Белого Дома является ярым противником алкоголя, утверждая, что никогда не пробовал и капли спиртного, и требуя трезвости от всех членов своей семьи.

Дональд Трамп с отцом и матерью ФОТО REX

Дональда Трампа регулярно обвиняют и подозревают в том, что он не очень умен. На деле у 45-го американского президента — три престижных диплома. Сперва он окончил военную академию Нью-Йорка, куда трудно пройти отбор. Выпустившись из нее, Трамп планировал продолжить свой путь на актерском поприще и поступить в киношколу. Однако передумал, так как не хотел быть зависимым от других, а актерская профессия это предполагает. В итоге он начал изучать экономику в Фордемском университете, а затем поступил в бизнес-школу Пенсильванского университета.

Трамп обожает красивую жизнь. У него есть сверхдорогие самолеты и особняки, но апофеозом его любви к роскоши стали трехэтажные апартаменты в нью-йоркском именном небоскребе Trump Tower. Все комнаты апартаментов отделаны золотом и мрамором, и неудивительно, что по своей стоимости это жилье является одним из самых дорогих в городе.

Boeing 727 Дональда Трампа

Trump Tower

Глава Белого Дома довольствуется четырьмя часами сна, больше ему не требуется — так говорит он сам, и это подтверждает его дворецкий. Удивительно, но, несмотря на хронический недосып, президент всегда энергичен и никогда ничем не болел.

Рукопожатия Дональда Трампа не менее знамениты, чем его высказывания или прическа — он жмет руки часто, всем подряд и очень крепко. Но, оказывается, делает это для имиджа — в действительности миллиардер крайне не любит прикасаться к посторонним в силу своей чрезвычайной брезгливости. По этой причине его помощники всегда готовы предоставить ему свежие влажные салфетки.

Трамп вел телешоу, снимался в кино (об этом далее), а также пишет книги. В его писательском активе — 16 сочинений на тему «как я добился успеха». Названия их незамысловаты: «Искусство заключать сделки», «Искусство возвращения». Впрочем, Трамп все-таки не писатель, а оратор — его лекции гораздо увлекательней его бестселлеров.

Президент Америки строил бизнес почти во всех сферах: от девелопмента и казино до парфюмерии и конкурсов красоты. Его состояние, по одним подсчетам, составляет 9 миллиардов долларов, по другим — 4 миллиарда. Однако есть и те, кто утверждает, что эти цифры сильно завышены и на самом деле Дональд много потерял на волне кризиса 2008 года.

Трамп, хотя и выбрал бизнес в юности, сохранил свою любовь к актерству. Он с удовольствием снимался в эпизодических ролях, и в итоге в его послужном списке около 100 фильмов, в том числе «Один дома», «Знаменитость», «Образцовый самец» и даже сериал «Секс в большом городе».

Глава Белого Дома никогда не отдыхает и не советует это другим: «Никогда не берите отпуск. Зачем он? Если работа не доставляет удовольствия, значит, вы работаете не там, где надо».

Президент называет свои волосы «самыми знаменитыми в стране». Он из принципа не укладывает их и моет недорогими шампунями.

Президент предпочитает жениться на молодых женщинах, но в строгом диапазоне от 27 до 35 лет, причем это не зависит от возраста самого Трампа. Разница между ним и его первой женой, чехословацкой спортсменкой и моделью Иваной Зельничек, составляла три года, во втором браке — с Марлой Мейплз — этот «люфт» вырос до 18 лет, а в нынешнем браке с Меланией Кнаусс (ныне Трамп) разница достигла уже 24 лет.

Дональд Трамп и Ивана Зельничек

Дональд Трамп и Марла Мейплз

Первый брак не сопровождался заключением контракта между супругами, что чуть не разорило Трампа при разводе. В дальнейшем он стал более осторожен и предельно точно оговаривал все условия накануне бракосочетания. Впрочем, в жадности его заподозрить сложно — на свадьбу с Меланией Дональд потратил целых 45 миллионов долларов.

Дональд и Мелания Трамп

В июне 2015 года Трамп заявил, что будет баллотироваться в президенты и станет «величайшим президентом, когда-либо сотворенным Богом».

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