Большие надежды: знаменитости, которые не оправдали ожиданий

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Исчезнувшие с радаров звезды, которых мы любили
В 90-х и «нулевых» их имена были известны всем, а фильмы и сериалы с их участием засматривали до дыр. Поклонники возлагали на них большие надежды, но судьба решила иначе: неудачная пластика, семейная жизнь, психическое расстройство и наркотическая зависимость стали причиной гибели их карьеры. Вспоминаем пятерых актеров и актрис, которые не оправдали наших надежд.
Кадр из фильма «Один дома»
Маколей КалкинФОТО
В 36-летнем Маколее Калкине сейчас очень трудно узнать 8-летнего Кевина из культового рождественского фильма «Один дома», за роль которого актера номинировали на «Золотой глобус». Неудачный роман с Милой Кунис привел его к депрессии и наркотической зависимости. Сейчас Калкин работает диджеем и администратором групп Moldy Peaches и Har Mar Superstar и практически не снимается в кино.
Кадр из фильма «Грязные танцы»
Дженнифер ГрейФОТО
Роль очаровательной Бэби в «Грязных танцах» могла стать лишь первой из лучших в фильмографии Дженнифер Грей. Но по совету режиссеров актриса сделала ринопластику и изменилась практически до неузнаваемости. Из-за этого Грей теперь не зовут на главные роли, а зрители перестали ее узнавать. Последним на данный момент полнометражным фильмом с ее участием стала фантастическая мелодрама «В твоих глазах».
Кадр из фильма «Любовь на острове»
Аманда БайнсФОТО
Фильмы «Она — мужчина», «Любовь на острове» и «Чего хочет девушка» — хиты молодежных комедий «нулевых». Актриса Аманда Байнс была их звездой и кумиром подростков. Последний раз Байнс появилась на экране в ленте «Отличница легкого поведения» в 2010 году, после чего пошла по наклонной. Сначала она несколько раз становилась виновницей аварий из-за вождения в нетрезвом виде и разговоров по телефону за рулем. Спустя три года ее обвинили в незаконном хранении наркотиков (в суд она явилась в странном парике), а затем родители отправили ее на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Последней каплей для них стали заявления актрисы о сексуальных домогательствах ее отца, от которых Байнс «открестилась» почти сразу, объяснив свое поведение наличием в своем мозгу «микрочипа, который заставил ее говорит это».
Промо к сериалу «Сабрина — маленькая ведьма»
Мелисса Джоан ХартФОТО
Мелиссу Джоан Харт помнят как маленькую ведьму Сабрину. Карьеру в кинематографе актриса, которая год назад отметила 40-летие, променяла на семейную жизнь — вместе с супругом, музыкантом Марком Уилкерсоном, она воспитывает трех сыновей: Мейсона, Брейдона и Такера. За три беременности Харт набрала около 20 килограммов. В 2013 году она похудела и предприняла попытку вернуться в кино, однако не очень успешную. За 2016-й она снялась только в двух фильмах: «Бог не умер 2» и Broadcasting Christmas.
Кадр из сериала «Зачарованные»
Брайан КраузеФОТО
Красавчик Лео из «Зачарованных» и звезда мелодрамы «Возвращение в Голубую лагуну», Брайан Краузе «скатился» до малоизвестных американских фильмов. В ленты, не предназначенные для широкого проката, актера еще приглашают, но действительно крупных ролей не предлагают. Как режиссер, продюсер и сценарист Брайан тоже не смог реализоваться, да и в личной жизни у актера не складывается — с Бет Брюс он развелся еще в 2000 году.
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