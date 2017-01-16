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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

16 января 2017

Большие надежды: знаменитости, которые не оправдали ожиданий

Исчезнувшие с радаров звезды, которых мы любили

В 90-х и «нулевых» их имена были известны всем, а фильмы и сериалы с их участием засматривали до дыр. Поклонники возлагали на них большие надежды, но судьба решила иначе: неудачная пластика, семейная жизнь, психическое расстройство и наркотическая зависимость стали причиной гибели их карьеры. Вспоминаем пятерых актеров и актрис, которые не оправдали наших надежд.

Маколей Калкин

Кадр из фильма «Один дома»

Кадр из фильма «Один дома»

Маколей Калкин

Маколей Калкин

ФОТОGetty Images

В 36-летнем Маколее Калкине сейчас очень трудно узнать 8-летнего Кевина из культового рождественского фильма «Один дома», за роль которого актера номинировали на «Золотой глобус». Неудачный роман с Милой Кунис привел его к депрессии и наркотической зависимости. Сейчас Калкин работает диджеем и администратором групп Moldy Peaches и Har Mar Superstar и практически не снимается в кино.

Дженнифер Грей

Кадр из фильма «Грязные танцы»

Кадр из фильма «Грязные танцы»

Дженнифер Грей

Дженнифер Грей

ФОТОGetty Images

Роль очаровательной Бэби в «Грязных танцах» могла стать лишь первой из лучших в фильмографии Дженнифер Грей. Но по совету режиссеров актриса сделала ринопластику и изменилась практически до неузнаваемости. Из-за этого Грей теперь не зовут на главные роли, а зрители перестали ее узнавать. Последним на данный момент полнометражным фильмом с ее участием стала фантастическая мелодрама «В твоих глазах».

Аманда Байнс

Кадр из фильма «Любовь на острове»

Кадр из фильма «Любовь на острове»

Аманда Байнс

Аманда Байнс

ФОТОGetty Images

Фильмы «Она — мужчина», «Любовь на острове» и «Чего хочет девушка» — хиты молодежных комедий «нулевых». Актриса Аманда Байнс была их звездой и кумиром подростков. Последний раз Байнс появилась на экране в ленте «Отличница легкого поведения» в 2010 году, после чего пошла по наклонной. Сначала она несколько раз становилась виновницей аварий из-за вождения в нетрезвом виде и разговоров по телефону за рулем. Спустя три года ее обвинили в незаконном хранении наркотиков (в суд она явилась в странном парике), а затем родители отправили ее на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Последней каплей для них стали заявления актрисы о сексуальных домогательствах ее отца, от которых Байнс «открестилась» почти сразу, объяснив свое поведение наличием в своем мозгу «микрочипа, который заставил ее говорит это».

Мелисса Джоан Харт

Промо к сериалу «Сабрина — маленькая ведьма»

Промо к сериалу «Сабрина — маленькая ведьма»

Мелисса Джоан Харт

Мелисса Джоан Харт

ФОТОGetty Images

Мелиссу Джоан Харт помнят как маленькую ведьму Сабрину. Карьеру в кинематографе актриса, которая год назад отметила 40-летие, променяла на семейную жизнь — вместе с супругом, музыкантом Марком Уилкерсоном, она воспитывает трех сыновей: Мейсона, Брейдона и Такера. За три беременности Харт набрала около 20 килограммов. В 2013 году она похудела и предприняла попытку вернуться в кино, однако не очень успешную. За 2016-й она снялась только в двух фильмах: «Бог не умер 2» и Broadcasting Christmas.

Брайан Краузе

Кадр из сериала «Зачарованные»

Кадр из сериала «Зачарованные»

Брайан Краузе

Брайан Краузе

ФОТОGetty Images

Красавчик Лео из «Зачарованных» и звезда мелодрамы «Возвращение в Голубую лагуну», Брайан Краузе «скатился» до малоизвестных американских фильмов. В ленты, не предназначенные для широкого проката, актера еще приглашают, но действительно крупных ролей не предлагают. Как режиссер, продюсер и сценарист Брайан тоже не смог реализоваться, да и в личной жизни у актера не складывается — с Бет Брюс он развелся еще в 2000 году.

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