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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

09 января 2017Сергеева Алина

Беременные звезды на «Золотом глобусе – 2017»

Знаменитости, которые не снизили градус светской активности, находясь в положении

Беременность — не повод отказываться от светских выходов, справедливо считают звезды Голливуда. Так, на прошедшем Каннском фестивале главной звездой красных дорожек стала беременная Блейк Лайвли, а на вчерашней церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус» одной из самых обсуждаемых знаменитостей стала Натали Портман. Звезда фильма «Джеки» не стала триумфатором премии, но все камеры были устремлены в ее сторону — беременная вторым ребенком актриса выбрала желтое платье Prada лаконичного кроя, которое помогло создать элегантный и очень уместный образ для торжественного выхода. Компанию супруге составил муж — хореограф Бенджамин Мильпье, с которым актриса познакомилась несколько лет назад во время работы над картиной «Черный лебедь».

Натали Портман
Натали Портман и Бенджамин Мильпье

Настоящей же сенсацией стало появление на публике Розалинд Росс — 26-летняя избранница 60-летнего Мела Гибсона готовится подарить ему девятого ребенка. Как известно, Гибсон и Росс познакомились в начале 2015 года. Начинающая сценаристка пришла устраиваться на работу в продюсерский центр Гибсона Icon Productions. Актер признавался, что влюбился с первого взгляда — роман начался стремительно, и 36-летняя разница в возрасте пару совсем не смутила.

Розалин Росс и Мел Гибсон
Розалин Росс и Мел Гибсон

Еще одной беременной звездой красной дорожки стала Галь Гадот, которая выбрала обтягивающий наряд Mugler в серебристо-черной гамме с внушительным декольте.

Галь Гадот
Галь Гадот

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