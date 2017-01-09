Беременные звезды на «Золотом глобусе – 2017»

Беременность — не повод отказываться от светских выходов, справедливо считают звезды Голливуда. Так, на прошедшем Каннском фестивале главной звездой красных дорожек стала беременная Блейк Лайвли, а на вчерашней церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус» одной из самых обсуждаемых знаменитостей стала Натали Портман. Звезда фильма «Джеки» не стала триумфатором премии, но все камеры были устремлены в ее сторону — беременная вторым ребенком актриса выбрала желтое платье Prada лаконичного кроя, которое помогло создать элегантный и очень уместный образ для торжественного выхода. Компанию супруге составил муж — хореограф Бенджамин Мильпье, с которым актриса познакомилась несколько лет назад во время работы над картиной «Черный лебедь».