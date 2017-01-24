Актер Риналь Мухаметов — звезда блокбастера «Притяжение»

На экране Мухаметов жонглирует образами и жанрами так же ловко, как когда-то мячами и булавами: азы профессии парень из рабочего поселка Алексеевское постигал на эстрадно-цирковом отделении театрального училища в Казани. Сегодня выпускник курса Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ признается, что до сих пор использует клоунаду в работе: «Этот жанр помогает полностью перевоплотиться, твой персонаж действительно начинает жить». Фантазер и экспериментатор, он уверяет, что больше всего на свете не хочет застрять в одном амплуа. «Как-то раз обо мне написали: «Всегда разный. Незапоминающийся». Это самая большая похвала, которую я получал! Такова моя природа: мне нужно постоянно меняться, искать нечто новое, чистое и наполнять это жизнью. А главные герои всегда кажутся мне скучными. Слишком уж много времени они тратят на самокопание, не замечают никого, и этот их эгоизм губит все вокруг. Задача художника — находиться в поиске, но при этом важно не обделить других своим вниманием и теплом».