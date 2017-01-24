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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

24 января 2017ЖУРНАЛ ELLE №12 январь

Актер Риналь Мухаметов — звезда блокбастера «Притяжение»

Красавец Риналь Мухаметов ролям эталонных героев-любовников предпочитает яркие характеры и ­крайне неожиданные перевоплощения — убедитесь в кино с 26 января

К романтическим ролям, которые вдребезги разбивают девичьи сердца, 27-летнему Риналю не привыкать. В спектакле «Арлекин» на сцене «Гоголь-центра» он играет похищенного влюбленной Феей юношу, в экранизации «Трех мушкетеров» Сергея Жигунова — д’Артаньяна, а в лирической комедии «Тэли и Толи» — горца Гочу. На очереди — работа в «Притяжении». Проект Федора Бондарчука о нашествии инопланетян на район московского Чертанова окутан множеством тайн. И герой Риналя — одна из них.

Риналь Мухаметов

На Ринале: пиджак, Paul Smith; рубашка, Dolce & Gabbana

ФОТОTimur Artamonov

На экране Мухаметов жонглирует образами и жанрами так же ловко, как когда-то мячами и булавами: азы профессии парень из рабочего поселка Алексеевское постигал на эстрадно-цирковом отделении театрального училища в Казани. Сегодня выпускник курса Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ признается, что до сих пор использует клоунаду в работе: «Этот жанр помогает полностью перевоплотиться, твой персонаж действительно начинает жить». Фантазер и экспериментатор, он уверяет, что больше всего на свете не хочет застрять в одном амплуа. «Как-то раз обо мне написали: «Всегда разный. Незапоминающийся». Это самая большая похвала, которую я получал! Такова моя природа: мне нужно постоянно меняться, искать нечто новое, чистое и наполнять это жизнью. А главные герои всегда кажутся мне скучными. Слишком уж много времени они тратят на самокопание, не замечают никого, и этот их эгоизм губит все вокруг. Задача художника — находиться в поиске, но при этом важно не обделить других своим вниманием и теплом».

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