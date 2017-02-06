7 новых звездных пар, которые у всех на устах

За последний месяц мировая светская хроника стала полем весьма неожиданных разоблачений: одни звезды драматично сжигали мосты с прошлым, начиная новый год с чистого листа, другие — совершали внезапный каминг-аут, демонстрируя новые сердечные привязанности и довольно непредсказуемый выбор.

Алекс Смерфит и Екатерина Алешкина

Самой громкой новостью минувшего уикенда стал разрыв Виктории Бони и Алекса Смерфита: пара объявила о расставании после шести с лишним лет гражданского брака. Истинные причины, как водится, Виктория и Алекс афишировать не стали, впрочем, рассекретить их не составило труда для охотников за горячим кадром. Уже на следующий день интернет облетели кадры Смерфита с новой избранницей. Личность новой подруги наследника Smurfit Kappa Group тоже не тайна, ею стала 25-летняя начинающая модель из Ростова-на-Дону Екатерина Алешкина. Поклонники не преминули подметить, что Алекс Смерфит, очевидно, питает слабость к русским девушкам, да и новая пассия — почти копия Бони.

Селена Гомес и Weeknd

Роналду и Джорджина Родригес

Венсан Кассель и Тина Кунаки

Выдержав четырехлетнюю паузу после развода с Моникой Беллуччи, 50-летний Венсан Кассель явил миру новую избранницу. Свести с ума любвеобильного француза смогла 19-летняя итальянская модель Тина Кунаки. По слухам, отношения пары длятся около полутора лет (впервые пару видели летом 2015-го на Ибице, но тогда все посчитали, что это ненадолго) и 30-летняя разница в возрасте, о которой беспрестанно сетуют СМИ, ничуть не мешает влюбленным наслаждаться обществом друг друга. Известно о юной красавице пока немногое: первую порцию славы Тине принесли съемки в клипе французского исполнителя Мэтта Покора Belinda, а после участия в показе Jean Paul Gaultier в Париже на девушку посыпались контракты от крупных модельных агентств (Кунаки является подопечной Mad Management Model, SUPA и IMG Models).

Моника Беллуччи и Жиль Леллуш

Экс-супруга Венсана Касселя Моника Беллуччи тоже обрела личное счастье. Покорил сердце итальянки вновь француз — 44-летний актер Жиль Леллуш. Каминг-аут пара совершила на недавнем гала-ужине Sidaction в Париже, где оба, по словам очевидцев, вели себя как влюбленные и покинули вечер вместе. Насколько серьезно увлечение Беллуччи, пока неизвестно — официальных комментариев от пары еще не поступало.

Том Круз и Ребекка Фергюсон

В последние годы Том Круз подкидывал таблоидам поводы для обсуждения только в контексте отношений с дочерью. В конце концов, патологически увлекшись работой, 54-летний актер закрутил служебный роман с партнершей по картине «Миссия невыполнима» Ребеккой Фергюсон. Искра между актерами вспыхнула недавно, хотя знакомы Круз и Фергюсон уже порядка двух лет. Очевидно, роман, завязавшийся на съемочной площадке, оказался не мимолетным, раз актер потребовал у продюсеров следующей части франшизы не менять ему партнершу. Таким образом, в шестой части Mission Impossible вновь появится Ребекка Фергюсон и влюбленным не придется расставаться на время съемок.

Руни Мара и Хоакин Феникс