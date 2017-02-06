7 новых звездных пар, которые у всех на устах

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Самые неожиданные звездные союзы этого года
За последний месяц мировая светская хроника стала полем весьма неожиданных разоблачений: одни звезды драматично сжигали мосты с прошлым, начиная новый год с чистого листа, другие — совершали внезапный каминг-аут, демонстрируя новые сердечные привязанности и довольно непредсказуемый выбор.
Самой громкой новостью минувшего уикенда стал разрыв Виктории Бони и Алекса Смерфита: пара объявила о расставании после шести с лишним лет гражданского брака. Истинные причины, как водится, Виктория и Алекс афишировать не стали, впрочем, рассекретить их не составило труда для охотников за горячим кадром. Уже на следующий день интернет облетели кадры Смерфита с новой избранницей. Личность новой подруги наследника Smurfit Kappa Group тоже не тайна, ею стала 25-летняя начинающая модель из Ростова-на-Дону Екатерина Алешкина. Поклонники не преминули подметить, что Алекс Смерфит, очевидно, питает слабость к русским девушкам, да и новая пассия — почти копия Бони.
О романе 26-летнего певца The Weeknd и Селены Гомес стало известно аккурат после рождественских праздников. Поклонники ожидали, что музыкант воссоединится с бывшей пассией Беллой Хадид, а тот вместо этого с головой окунулся в новый любовный омут с Селеной Гомес. Избавляя красавицу-шатенку от депрессии, из-за которой та провела пару месяцев в рехабе, Абель Тесфайе (настоящее имя певца) сам не на шутку влюбился. «Абель действительно очень влюблен в Селену и считает ее невероятно талантливой и сексуальной», — признавались друзья музыканта. Впрочем, и сами влюбленные не скрывают своих отношений и всюду отныне ходят в обнимку. А недавно The Weeknd увез Селену на частном джете в Италию, где устроил для возлюбленной роскошный романтический уикенд (по слухам, за несколько дней музыканты потратили на отдых четверть миллиона).
Ньюсмейкером №1 за прошедший месяц остается Криштиану Роналду. В начале января футболист впервые вывел в свет новую пассию, 21-летнюю испанскую модель Джорджину Родригес, а уже к концу месяца объявил о том, что женится на ней. Такой скорости никто не ожиждал даже от обладателя «Золотой бутсы», не говоря уже о неутихающих слухах о сексуальной ориентации спортсмена. На поверку оказалось, что остепениться Роналду убедила мама, посчитавшая Родригес идеальной парой для ее сына. Словом, звон свадебных колоколов не за горами.
Выдержав четырехлетнюю паузу после развода с Моникой Беллуччи, 50-летний Венсан Кассель явил миру новую избранницу. Свести с ума любвеобильного француза смогла 19-летняя итальянская модель Тина Кунаки. По слухам, отношения пары длятся около полутора лет (впервые пару видели летом 2015-го на Ибице, но тогда все посчитали, что это ненадолго) и 30-летняя разница в возрасте, о которой беспрестанно сетуют СМИ, ничуть не мешает влюбленным наслаждаться обществом друг друга. Известно о юной красавице пока немногое: первую порцию славы Тине принесли съемки в клипе французского исполнителя Мэтта Покора Belinda, а после участия в показе Jean Paul Gaultier в Париже на девушку посыпались контракты от крупных модельных агентств (Кунаки является подопечной Mad Management Model, SUPA и IMG Models).
Экс-супруга Венсана Касселя Моника Беллуччи тоже обрела личное счастье. Покорил сердце итальянки вновь француз — 44-летний актер Жиль Леллуш. Каминг-аут пара совершила на недавнем гала-ужине Sidaction в Париже, где оба, по словам очевидцев, вели себя как влюбленные и покинули вечер вместе. Насколько серьезно увлечение Беллуччи, пока неизвестно — официальных комментариев от пары еще не поступало.
В последние годы Том Круз подкидывал таблоидам поводы для обсуждения только в контексте отношений с дочерью. В конце концов, патологически увлекшись работой, 54-летний актер закрутил служебный роман с партнершей по картине «Миссия невыполнима» Ребеккой Фергюсон. Искра между актерами вспыхнула недавно, хотя знакомы Круз и Фергюсон уже порядка двух лет. Очевидно, роман, завязавшийся на съемочной площадке, оказался не мимолетным, раз актер потребовал у продюсеров следующей части франшизы не менять ему партнершу. Таким образом, в шестой части Mission Impossible вновь появится Ребекка Фергюсон и влюбленным не придется расставаться на время съемок.
Еще один служебный роман случился у Руни Мары и убежденного холостяка Хоакина Феникса на съемках драмы «Мария Магдалина», где актриса играет роль Марии, а Хоакин — Иисуса Христа. В Италии, где проходила работа над лентой, очевидцы не раз наблюдали пару то во время совместных прогулок, то на балконе их номера. По слухам, Мара и Феникс даже пропустили церемонию «Золотой глобус», чтобы лишний раз побыть в уединении.
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