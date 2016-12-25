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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

25 декабря 2016Плотникова Дарья

5 фактов о супермодели Хелене Кристенсен

Главное о легендарной красавице 90-х

Хелена Кристенсен в 90-е считалась самой роскошной женщиной в мире. Будучи одной из главных супермоделей эпохи, она вместе с тем всегда стояла особняком — яркая, характерная внешность, почти артхаусные интонации, хищная красота и грация, небанальные поступки и высказывания, энергетика редчайшего харизматика. Специально ко дню рождения одной из красивейших женщин планеты — 5 фактов о Хелене Кристенсен.

хелена кристенсен 2014

1. Хелена Кристенсен стала не только легендой мировых подиумов, но и женщиной, о которой мечтают миллионы. Клип Криса Айзека Wicked Game, в котором она стала героиней мужских фантазий исполнителя, во всех рейтингах самых авторитетных изданий был признан самым сексуальным музыкальным видеоклипом всех времен и народов.

2. В 1986 году 18-летняя Хелена без особых усилий становится «мисс Дания». В том же году она отправляется на конкурс «Мисс Вселенная», где ей не удалось победить, однако позже организаторы и некоторые члены жюри признаются, что победа должна была достаться именно ей.

5 фактов о супермодели Хелене Кристенсен

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3. Хелена Кристенсен долгое время была одним из главных «анегелов» Victoria's Secret. В эпоху до Жизель, Адрианы и прочих бразильских красавиц именно она отвечала за фирменный эротический подтекст рекламных кампаний.

хелена кристенсен 2014

4. Несмотря на множество громких романов (Кристенсен встречалась с Джошем Хартнеттом, Леонардо Ди Каприо и другими известными мужчинами), главной любовью ее жизни был лидер группы INXS Майкл Хатченс. История их страстной любви закончилась только со смертью певца, чей образ жизни нельзя было назвать образцовым.

Хелена Кристенсен и Майкл Хатченс

Хелена Кристенсен и Майкл Хатченс

5. В 1994 году Хелена стала одной из звезд календаря Pirelli. Автор проекта Херб Риттс назвал ее красивейшей женщиной из ныне живущих, а фотосессия с участием красавицы считается одной из лучших в истории Pirelli. Три года назад 45-летняя красавица повторила успех, снова став героиней календаря.

5 фактов о супермодели Хелене Кристенсен

Хелена Кристенсен для календаря Pirelli, 1994

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