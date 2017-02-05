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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

05 февраля 2017

4 самых громких расставания этого года

Разрывы, которые все обсуждали последний месяц

Новый год – новая жизнь. В 2017 году сразу несколько звезд решили начать с чистого листа, порвав с возлюблеными и мужьями. В обзоре ELLE – самые громкие расставания последнего месяца.

Виктория Боня и Алекс Смерфит

Роскошные автомобили, красная дорожка Каннского кинофестиваля, бриллианты, путешествия – Алекс Смерфит положил к ногам Виктории Бони если не весь мир, то одну из его самых красивых жемчужин – княжество Монако, куда девушка перебралась, чтобы быть ближе к возлюбленному. Сказка продлилась больше 6 лет, отчет о которых звезда исправно вела в Instagram. Именно Instagram и стал причиной слухов о расставании пары – подписчики заметили, что на последних снимках всеми атрибутами dolce vita Боня наслаждается уже в одиночестве. Официальное подтверждение своего статуса single девушка опубликовала там же, отметив, что они с Алексом остаются близкими людьми и продолжают общение ради дочери - 4-летней Анджелины.

Кайли Миноуг и Джошуа Сасс

Кайли Миноуг и Джошуа Сасс

Отношения Кайли Миноуг и Джошуа Сасса развивались стремительно: пара познакомилась на съемках летом 2015 года, а уже в феврале 2016 делилась подробностями помолвки. Еще год ушел на подготовку к свадьбе, которой так и не суждено было случиться – 29-летний актер изменил невесте накануне церемонии с коллегой по сериалу «Завтра не наступит» Мартой Миланс. Друзья певицы рассказывают, что она тяжело переживает разрыв и находится в глубочайшей депрессии.

Скарлетт Йоханссон и Ромен Дориак

Скарлетт Йоханссон и Ромен Дориак

«Я без ума от его мозгов», - с восторгом рассказывала Йоханссон журналистам о своем таинственном французском возлюбленном. Wow-эффект от по-европейски галантного и образованного Ромена Дориака продлился недолго – поженившись в 2014 году, к 2017 супруги расстались. Причиной, по слухам, послужил неуемный темперамент Скарлетт, которой некогда обожаемый муж попросту надоел.

Шарлотта Казираги и Ламберто Санфеличе

Шарлотта Казираги и Ламберто Санфеличе

За личной жизнью принцессы Монако Шарлотты следят с особым трепетом – обожаемая подданными 30-летняя красавица ищет любовь под постоянным прицелом камер папарацци. После расставания с французским актером Гадом Эльмалехом, отношения с которым продлились 4 года, девушка отдала сердце итальянскому режиссеру Ламберто Санфеличе, расставшись с котором под занавес 2016 года уехала залечивать душевные раны в деревню Барбизон. Добровольная ссылка завершилась уже в январе – оправившаяся от разрыва с Санфеличе девушка попалась на глаза фотографам на романтическом свидании в центре Парижа. Ее новый избранник – испанец, о котором известно лишь то, что его зовут Тьяго и он занимается модой.

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Кайли Миноуг подтвердила свое расставание с Джошуа Сассом

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