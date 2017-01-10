3 знаменитости, сильно набравшие вес

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Звезды, которые перестали бороться за идеальную фигуру
Героини нашего обзора отказались от идеальной фигуры ради счастливой семейной жизни — посмотрим, какие изменения произошли с их внешностью за прошедший год.
О том, что Полина Гагарина ждет второго ребенка, стало известно еще в середине ноября, однако и певица, и ее муж, фотограф Дмитрий Исхаков, по-прежнему отказываются от каких-либо комментариев на сей счет. Будучи приблизительно на пятом месяце беременности, 29-летняя Гагарина всеми силами пытается скрыть заметно округлившийся живот. Так, на съемках финала шоу «Голос» и в большинстве записей новогодних эфиров Полина появлялась исключительно в объемных платьях-распашонках, удачно скрывавших далекую от идеала фигуру. Однако от внимания наблюдательных телезрителей не смог укрыться тот факт, что певица довольно много набрала в весе. То ли еще будет! Во время первой беременности в 2007 году вес Гагариной увеличился на рекордные 40 килограммов. Чтобы вернуть идеальную фигуру десять лет назад, Полине пришлось сесть на жесткую диету на основе риса и рыбы. Возможно, японский метод похудения спасет певицу и на этот раз.
Еще одна звезда, которая полностью исключила самоконтроль во время беременности, - Ирина Шейк, новость о беременности которой появилась под занавес 2016 года. Красавица-россиянка, покорившая сердце самого завидного холостяка Голливуда Брэдли Купера, всегда славилась сексуальной фигурой. Во время беременности красавица и вовсе решила позволить себе все, что душе угодно - блины с икрой, пиццу и пасту. Кроме того, в последнее время Ирина предпочитает тренировкам в спортзале прогулки по магазинам в компании матери будущего супруга — Глории Кампано.
Вот уже шесть лет Шакира счастлива в отношениях с испанским футболистом «Барселоны» Жераром Пике. Пара воспитывает двоих сыновей, 3-летнего Милана и годовалого Сашу, которые вот-вот пойдут по стопам отца в большом спорте. Сосредоточившись на воспитании наследников, 39-летняя певица приняла решение ненадолго оставить музыкальную карьеру — первый за долгое время клип колумбийской исполнительницы увидел свет в декабре 2016 года. В новом видео, как и всегда, было место зажигательным танцам и ультрасексуальным нарядам. Казалось бы, все так же, как и 10 лет назад, только вот Шакира уже не та — решили поклонники знаменитости. Всему виной — неидеальная фигура колумбийки, откровенные образы которой стали поводом для бурных обсуждений в интернете. Набранные за время перерыва в карьере килограммы были особенно заметны при съемке крупным планом. В частности, поводом для жесткой критики стали заметно увеличившиеся в объеме талия и живот мамы двоих детей. Очевидно, что за последние годы Шакира набрала не более 5 килограммов, однако при росте в 157 сантиметров даже такое несущественное изменение моментально отражается на миниатюрной фигуре знаменитости.
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