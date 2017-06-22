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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

22 июня 2017

12 доказательств того, что Кейт и Уильям идеально подходят друг другу

Почему мы отказываемся верить, что их брак может распасться

В марте зарубежные СМИ заподозрили принца Уильяма в измене. В прессе писали, что Кэтрин готовится к разводу, однако кризис все же миновал — но ненадолго. Недавно в семье герцога и герцогини Кембриджских снова произошла размолвка: Кэтрин посчитала, что супруг уделяет ей слишком мало внимания, и стала флиртовать со спортсменом Беном Эйнсли. Поклонники Уильяма и Кейт отказываются верить в возможный разлад пары, считая ее идеальной. И на это у них есть сразу 12 причин:

Они любят подшучивать друг над другом

Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям

Во время своего тура по Австралии в 2015 году Кейт поделилась с журналистами, что Уильям сказал, что в желтом платье Roksanda Ilincic она похожа на банан. Во время экскурсии на сельскохозяйственную фабрику Кэтрин «отомстила» супругу, посоветовав ему сделать парик из альпаки.

У них схожее чувство юмора

Давая интервью после помолвки, Уильям признался, что нестандартное чувство юмора Кейт очень часто спасает его, поскольку его шутки обычно консервативны. Также супруги рассказывали, что им обоим нравятся похожие комедии, например «Переростки» и «Девичник в Вегасе».

Они заботятся друг о друге

Когда Кейт только вошла в королевскую семью, Уильям сделал все, чтобы его избранница чувствовала себя комфортно, и пообещал, что ее семья также присоединится к монаршей чете. Кэтрин же всегда готова хранить очаг для мужа: в большинстве случаев она сама готовит для супруга и их гостей.

Они всегда находят время друг для друга

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Вне зависимости от степени формальности мероприятия, Уильям и Кэтрин стараются хотя бы пару минут посвятить только друг другу, чтобы поделиться впечатлениями или просто пошутить.

У них много общих интересов

Лыжи, загородный отдых и вечеринки с друзьями — вот любимые совместные занятия герцога и герцогини Кембриджских.

Они не боятся показывать свои чувства на публике

Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям

Хотя представителям королевской семьи следует быть сдержанными на официальных мероприятиях, Уильям и Кейт иногда позволяют себе короткие проявления чувств в виде объятия.

Для обоих лучшее место отдыха — побережье

Выбирая локацию для личного отдыха, Кейт Миддлтон и принц Уильям всегда остановятся на той, где есть море или океан, пляж и солнце. В детстве Уильям иногда отдыхал с мамой на Карибском море, а Кейт часто ездила с родителями на остров Мюстик. Сейчас любимыми направлениями монаршей четы стали Индийский океан и Карибские острова.

Они оба любят собак

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Семья Миддлтон очень любит кокер-спаниелей, а у принца Уильяма в детстве был черный лабрадор по кличке Виджен. Брат Кейт, Джеймс, подарил паре на свадьбу кокер-спаниеля Лупо, и тот тут же стал их любимцем.

У них много общих друзей

Уильям и Кейт познакомились во время учебы в университете Сент-Эндрюс. За четыре года у них сформировалась целая группа общих друзей, которая затем разрослась за счет близких знакомых обоих супругов. Так, подруга Кэтрин Софи Картер и школьные товарищи Уильяма Джеймс Мид и Томас Ван Страубензи даже стали крестными их дочери, принцессы Шарлотты.

Они любят соперничать

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Во время поездки в Канаду они соревновались в лодочных гонках, а на одном из забегов Уильям попытался отвлечь жену на старте, чтобы вырваться вперед. Кроме того, в беседе с боксером Энтони Огого герцогиня призналась, что они с Уильямом иногда даже бросают игру в Scrabble только потому, что никто из них не хочет проигрывать.

Они оба увлекаются спортом

В университете Кэтрин и Уильям вместе занимались плаванием и теннисом. Кейт также увлекается хоккеем на траве, а Уильям — поло и водным поло.

Для них обоих на первом месте всегда будет семья

Кейт прекрасно ладит с младшим братом Уильяма, принцем Гарри, и старается поддерживать хорошие отношения с его отцом и мачехой, принцем Чарльзом и герцогиней Камиллой. Уильям же души не чает в родителях жены, Кэрол и Майкле Миддлтон, а также сестре Кэтрин Пиппе и брате Джеймсе. Кроме того, Уильям и его жена очень любят детей, поэтому не стали затягивать с рождением первенца: Кэтрин забеременела уже примерно через год после свадьбы. Их второй ребенок, дочь Шарлотта, появилась на свет через два года после рождения принца Георга.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьмиФОТОGetty Images

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