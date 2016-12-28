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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

28 декабря 2016

10 знаменитостей «40+», которые с годами стали выглядеть только лучше

Красавицы, обманувшие время

Героини нашего обзора со всей уверенностью могут сказать, что после сорока жизнь только начинается. Ведь для них возраст - это всего лишь цифра в паспорте. В подборке ELLE - звездные красавицы, которые с годами стали выглядеть только лучше.

КРИСТИ БРИНКЛИ, 62 ГОДA

КРИСТИ БРИНКЛИ
КРИСТИ БРИНКЛИ

Кажется, все законы природы просто бессильны в случае с культовой супермоделью 80-х Кристи Бринкли: в 62 года она выглядит поразительно молодо! О внешнем виде и подтянутой фигуре знаменитости во всем мире уже слагают легенды – не иначе как Кристи известен рецепт эликсира вечной молодости. Сама Бринкли не делает из этого никакой тайны и с удовольствием делится с поклонниками секретами своей красоты в книге Timeless Beauty, которая, по понятным причинам, за первые несколько недель продаж стала абсолютным бестселлером в Америке.

ЭЛЬ МАКФЕРСОН, 52 ГОДA

Именно Эль Макферсон называют обладательницей самого красивого тела в мире — не зря ее официальное прозвище — «Тело» (The Body). Пропорции тела культовой супермодели настолько совершенны, что фотографы чаще раздевали сексуальную модель в кадре, чем одевали. Сегодгня Эль выглядит ни чуть не хуже, чем на заре своей карьеры. Секрет - в 8-часовом соне, регулярных тренировках и правильном питании (в ее холодильнике вы не найдете продуктов, содержащих глютен).

Элизабет Херли, 51 год

Надо ли говорить, что в 51 год Элизабет Херли выглядит просто потрясающе. Секрет идеальной фигуры актрисы прост — звезда признается, что находит по полчаса в день для быстрой ходьбы, а также ежедневно занимается йогой и пилатесом. Также из своего рациона Элизабет уже давно убрала хлеб, пасту, сыр и чипсы и старается пить как можно больше воды, чтобы избежать чувства голода в течение дня.

СИНДИ КРОУФОРД, 50 ЛЕТ

СИНДИ КРОУФОРД, 50 ЛЕТ

В свои 50 лет Синди Кроуфорд выглядит просто потрясающе: легендарная супермодель 90-х и мама двоих взрослых детей по-прежнему может похвастаться безупречной фигурой. Сама красавица признается, что у нее нет цели обмануть время, поэтому все, о чем она мечтает, — просто получать удовольствие от жизни. При этом Синди не скрывает, что придерживается жесткой диеты и далеко не всегда может позволить себе съесть все, что заблагорассудится. Знаменитость не менее четырех раз в неделю занимается спортом, а также много времени уделяет уходу за кожей.

Дженнифер Лопес, 47 лет

Дженнифер Лопес, 47 лет

Последние 20 лет Дженнифер Лопес прочно удерживает звание одной из самых сексуальных женщин современности. Оно и неудивительно: ведь год от года 47-летняя звезда становится только краше. Роскошная фигура поп-дивы и вовсе притча во языцех: не будучи худышкой, Лопес по праву считается обладательницей самого роскошного тела в Голливуде. Что здесь главное – усиленные занятия спортом или правильный рацион питания – трудно сказать, однако поклонники не устают отмечать, что стоит Джей Ло заново влюбиться, как она буквально расцветает на глазах.

ДЖЕННИФЕР ЭНИСТОН, 47 ЛЕТ

ДЖЕННИФЕР ЭНИСТОН, 47 ЛЕТ

Своей роскошной фигурой 47-летняя актриса Дженнифер Энистон обязана постоянным занятиям йогой, которые она практикует уже много лет. Что сказать, йога действительно творит чудеса!

ХЕЛЕНА КРИСТЕНСЕН, 48 ЛЕТ

ХЕЛЕНА КРИСТЕНСЕН, 47 ЛЕТ
ХЕЛЕНА КРИСТЕНСЕН, 47 ЛЕТ

Участие в откровенных фотосессиях для экс-ангела Victoria Secret's, 48-летней Хелены Кристенсен, - не проблема. Если взглянуть на фото ее мамы, которая выглядит не намного старше дочери, можно предположить, что секрет вечной молодости культовой супермодели кроется в хорошей генетике.

ХЕЛЕНА КРИСТЕНСЕН, 47 ЛЕТ

СТЕФАНИ СЕЙМУР, 48 ЛЕТ

СТЕФАНИ СЕЙМУР, 47 ЛЕТ
СТЕФАНИ СЕЙМУР, 47 ЛЕТ

Супермодель Стефани Сеймур и в 48 лет может похвастаться идеальной фигурой. По ее словам, поддерживать отличную форму ей помогает плавание и и утренние пробежки на свежем воздухе.

НАОМИ КЭМПБЕЛЛ, 46 Лет

НАОМИ КЭМПБЕЛЛ, 46 Лет
НАОМИ КЭМПБЕЛЛ, 46 Лет

Время не властно над Черной пантерой: в свои 46 лет Наоми даст фору любой молодой модели. Поклонники в недоумении - как ей удается поддерживать себя в безупречной форме при известной любви к вечеринкам и не всегда правильному образу жизни. Чудеса да и только!

ХАЙДИ КЛУМ, 43 ГОДА

ХАЙДИ КЛУМ, 43 ГОДА
ХАЙДИ КЛУМ, 43 ГОДА

Бывший «ангел» Victoria Secret's и мать четверых детей Хайди Клум, с годами становится только лучше. Как она утверждает, все дело в правильном настрое. Ловить нужную волну ей помогают занятия йогой и нью-йорская диета Дэвида Кирша, которая предусматривает полный отказ от сладкого и алкоголя.

ХАЙДИ КЛУМ, 43 ГОДА

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