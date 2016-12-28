10 знаменитостей «40+», которые с годами стали выглядеть только лучше

Героини нашего обзора со всей уверенностью могут сказать, что после сорока жизнь только начинается. Ведь для них возраст - это всего лишь цифра в паспорте. В подборке ELLE - звездные красавицы, которые с годами стали выглядеть только лучше.

КРИСТИ БРИНКЛИ, 62 ГОДA

Кажется, все законы природы просто бессильны в случае с культовой супермоделью 80-х Кристи Бринкли: в 62 года она выглядит поразительно молодо! О внешнем виде и подтянутой фигуре знаменитости во всем мире уже слагают легенды – не иначе как Кристи известен рецепт эликсира вечной молодости. Сама Бринкли не делает из этого никакой тайны и с удовольствием делится с поклонниками секретами своей красоты в книге Timeless Beauty, которая, по понятным причинам, за первые несколько недель продаж стала абсолютным бестселлером в Америке.

ЭЛЬ МАКФЕРСОН, 52 ГОДA

Именно Эль Макферсон называют обладательницей самого красивого тела в мире — не зря ее официальное прозвище — «Тело» (The Body). Пропорции тела культовой супермодели настолько совершенны, что фотографы чаще раздевали сексуальную модель в кадре, чем одевали. Сегодгня Эль выглядит ни чуть не хуже, чем на заре своей карьеры. Секрет - в 8-часовом соне, регулярных тренировках и правильном питании (в ее холодильнике вы не найдете продуктов, содержащих глютен).

Элизабет Херли, 51 год

Надо ли говорить, что в 51 год Элизабет Херли выглядит просто потрясающе. Секрет идеальной фигуры актрисы прост — звезда признается, что находит по полчаса в день для быстрой ходьбы, а также ежедневно занимается йогой и пилатесом. Также из своего рациона Элизабет уже давно убрала хлеб, пасту, сыр и чипсы и старается пить как можно больше воды, чтобы избежать чувства голода в течение дня.

СИНДИ КРОУФОРД, 50 ЛЕТ

В свои 50 лет Синди Кроуфорд выглядит просто потрясающе: легендарная супермодель 90-х и мама двоих взрослых детей по-прежнему может похвастаться безупречной фигурой. Сама красавица признается, что у нее нет цели обмануть время, поэтому все, о чем она мечтает, — просто получать удовольствие от жизни. При этом Синди не скрывает, что придерживается жесткой диеты и далеко не всегда может позволить себе съесть все, что заблагорассудится. Знаменитость не менее четырех раз в неделю занимается спортом, а также много времени уделяет уходу за кожей.

Дженнифер Лопес, 47 лет

Последние 20 лет Дженнифер Лопес прочно удерживает звание одной из самых сексуальных женщин современности. Оно и неудивительно: ведь год от года 47-летняя звезда становится только краше. Роскошная фигура поп-дивы и вовсе притча во языцех: не будучи худышкой, Лопес по праву считается обладательницей самого роскошного тела в Голливуде. Что здесь главное – усиленные занятия спортом или правильный рацион питания – трудно сказать, однако поклонники не устают отмечать, что стоит Джей Ло заново влюбиться, как она буквально расцветает на глазах.

ДЖЕННИФЕР ЭНИСТОН, 47 ЛЕТ

Своей роскошной фигурой 47-летняя актриса Дженнифер Энистон обязана постоянным занятиям йогой, которые она практикует уже много лет. Что сказать, йога действительно творит чудеса!

ХЕЛЕНА КРИСТЕНСЕН, 48 ЛЕТ

Участие в откровенных фотосессиях для экс-ангела Victoria Secret's, 48-летней Хелены Кристенсен, - не проблема. Если взглянуть на фото ее мамы, которая выглядит не намного старше дочери, можно предположить, что секрет вечной молодости культовой супермодели кроется в хорошей генетике.

СТЕФАНИ СЕЙМУР, 48 ЛЕТ

Супермодель Стефани Сеймур и в 48 лет может похвастаться идеальной фигурой. По ее словам, поддерживать отличную форму ей помогает плавание и и утренние пробежки на свежем воздухе.

НАОМИ КЭМПБЕЛЛ, 46 Лет

Время не властно над Черной пантерой: в свои 46 лет Наоми даст фору любой молодой модели. Поклонники в недоумении - как ей удается поддерживать себя в безупречной форме при известной любви к вечеринкам и не всегда правильному образу жизни. Чудеса да и только!

ХАЙДИ КЛУМ, 43 ГОДА