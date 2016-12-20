10 причин любить Брэдли Купера

1. Он полностью отдается делу. Мужчины, которые не только на словах, но и в реальности доказывают, что способны сделать все ради достижения поставленной цели, всегда вызывают уважение и восхищение. Так, для главной роли в фильме «Снайпер» Клинта Иствуда Брэдли Купер долго и упорно тренировался в зале, чтобы нарастить 18 килограммов мышц! 2. Купер – чувствительная натура. Одним из его любимых фильмов с детства является фильм Дэвида Линча «Человек-слон» – одна из самых пронзительных картин известного режиссера, рассказывающая реальную историю о герое с редкой болезнью, приводящей к деформации тела. По словам Купера, он впервые увидел этот фильм в 12 лет и буквально рыдал над ней. Именно после «Человека-слона» Брэдли и решил стать актером. Кстати другой любимой лентой Купера является «Скафандр и бабочка». Так что, судя по всему, он всегда готов составить компанию для просмотра грустного фильма – а это так важно.



3. Брэдли – чертовский умный человек. Помимо всех прочих достоинств, избранник Ирины Шейк еще и очень образованный парень. Он хорошо знает французский язык, и имеет ученую степень: Брэдли Купер написал целую диссертацию о романе Владимира Набокова «Лолита».

4. Он заботливый и внимательный. Брэдли Купер, несмотря на многочисленные романы и обвинения в легкомысленности, добрый и верный человек: после смерти отца, он уговорил мать переехать к нему, чтобы та не чувствовала себя одинокой без мужа. Кстати, актер очень любил отца: на безымянном пальце он носит его обручальное кольцо в знак памяти.

5. Актер прекрасно готовит. Что уж говорить, мужчина на кухне, умеющий мастерски обращаться с плитой, – это очень сексуально. Коронными блюдами Купера являются паста, лазанья и равиоли. Сам же он обожает есть булочки с корицей, а еще – кашу по ночам.

6. Он ведет здоровый образ жизни. Хотя юность у Купера была весьма бурной – он не только пил и курил, но, говорят, даже употреблял наркотики – он смог отказаться ото всех вредных привычек. По признанию актера, однажды он утром он посмотрел на себя в зеркало, и понял, что больше не хочет разрушать свою жизнь, и разом отказался от всех пагубных увлечений. Такой силе воли можно только позавидовать!

7. Купер совершенно не склонен к лени. Еще до начала актерской карьеры, он успел поработать телеведущим и портье в одном из нью-йоркских отелей. 8. А еще он прекрасно танцует. Казалось бы, сколько можно перечислять достоинства одного мужчины? Судя по Брэдли Куперу – достаточно долго! Талантливый человек талантлив во всем: актер умеет прекрасно танцевать. Этот навык он особенно сильно развил ради съемок в фильме «Мой парень – псих». Тогда ему приходилось заниматься танцами по 5 часов в день.

