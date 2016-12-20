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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

20 декабря 2016

10 причин любить Брэдли Купера

Известный актер скоро станет отцом, но это не значит, что в него запрещено влюбляться: тем более, что при всех его достоинствах влюбиться в него очень легко. ELLE детально отвечает на вопрос, почему Брэдли Купер нам так сильно нравится

1. Он полностью отдается делу. Мужчины, которые не только на словах, но и в реальности доказывают, что способны сделать все ради достижения поставленной цели, всегда вызывают уважение и восхищение. Так, для главной роли в фильме «Снайпер» Клинта Иствуда Брэдли Купер долго и упорно тренировался в зале, чтобы нарастить 18 килограммов мышц!

2. Купер – чувствительная натура. Одним из его любимых фильмов с детства является фильм Дэвида Линча «Человек-слон» – одна из самых пронзительных картин известного режиссера, рассказывающая реальную историю о герое с редкой болезнью, приводящей к деформации тела. По словам Купера, он впервые увидел этот фильм в 12 лет и буквально рыдал над ней. Именно после «Человека-слона» Брэдли и решил стать актером. Кстати другой любимой лентой Купера является «Скафандр и бабочка». Так что, судя по всему, он всегда готов составить компанию для просмотра грустного фильма – а это так важно.


10 причин любить Брэдли Купера

3. Брэдли – чертовский умный человек. Помимо всех прочих достоинств, избранник Ирины Шейк еще и очень образованный парень. Он хорошо знает французский язык, и имеет ученую степень: Брэдли Купер написал целую диссертацию о романе Владимира Набокова «Лолита».


4. Он заботливый и внимательный. Брэдли Купер, несмотря на многочисленные романы и обвинения в легкомысленности, добрый и верный человек: после смерти отца, он уговорил мать переехать к нему, чтобы та не чувствовала себя одинокой без мужа. Кстати, актер очень любил отца: на безымянном пальце он носит его обручальное кольцо в знак памяти.

10 причин любить Брэдли Купера

5. Актер прекрасно готовит. Что уж говорить, мужчина на кухне, умеющий мастерски обращаться с плитой, – это очень сексуально. Коронными блюдами Купера являются паста, лазанья и равиоли. Сам же он обожает есть булочки с корицей, а еще – кашу по ночам.


6. Он ведет здоровый образ жизни. Хотя юность у Купера была весьма бурной – он не только пил и курил, но, говорят, даже употреблял наркотики – он смог отказаться ото всех вредных привычек. По признанию актера, однажды он утром он посмотрел на себя в зеркало, и понял, что больше не хочет разрушать свою жизнь, и разом отказался от всех пагубных увлечений. Такой силе воли можно только позавидовать!

10 причин любить Брэдли Купера

7. Купер совершенно не склонен к лени. Еще до начала актерской карьеры, он успел поработать телеведущим и портье в одном из нью-йоркских отелей.

8. А еще он прекрасно танцует. Казалось бы, сколько можно перечислять достоинства одного мужчины? Судя по Брэдли Куперу – достаточно долго! Талантливый человек талантлив во всем: актер умеет прекрасно танцевать. Этот навык он особенно сильно развил ради съемок в фильме «Мой парень – псих». Тогда ему приходилось заниматься танцами по 5 часов в день.


10 причин любить Брэдли Купера

9. Известный актер успешен и состоятелен. К списку внушительного перечня фильмов, в которых снимался Брэдли Купер, стоит добавить и тот факт, что состояние актера на сегодняшний день составляет порядка 65 миллионов долларов – не миллиардер, конечно, но все равно впечатляет.


10. Брэдли Купер – красавчик. И этого не скрыть: в 2011 году он был объявлен самым сексуальным мужчиной по версии журнала People. В качестве подтверждения статуса «голубоглазого покорителя женских сердец», скажем, что до Ирины Шейк в него одновременно были влюблены Рене Зеллвегер и Зои Салдана.

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