10 фото, которые заставят вас снова влюбиться в Памелу Андерсон

Популярность главной секс-бомбы Америки Памелы Андерсон переживает ренессанс. Имя сексапильной блондинки (которой, к слову, сегодня 50!) сейчас на устах едва ли не больше, чем в бытность «Спасателей Малибу», ставших отправной точкой в карьере звезды. Одни обсуждают любовные увлечения Андерсон то ли основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, то ли молодым защитником футбольного клуба «Севилья» Адилем Рами, другие — эволюцию стиля Памелы от модели Playboy в вызывающе сексуальных нарядах до элегантной дивы в цветочном платье-футляре, произведшим фурор в первом ряду шоу Dolce & Gabbana на миланской Неделе моды. Модная перезагрузка прошла на ура: в новой Памеле Андерсон сложно узнать звезду мужского глянца, но не влюбиться в нее по-прежнему невозможно.

Памела Андерсон является постоянной гостьей Каннского кинофестиваля. В этом сезоне публике особенно запомнились аутфиты звезды на вечеринках брендов De Grisogono и The Harmonist.

Аккурат после фестиваля в Каннах Памела Андерсон стала гостьей модного показа Formula 1's Amber Lounge Fashion Show в Монако. В столице королевства, Монте-Карло, звезда появилась в лаконичном черном платье на одной бретели, но с весьма пикантным вырезом в области груди, чем приковала внимание всех фотографов, затмив даже молодую коллегу по цеху Кейт Аптон.

Там же звезда блистала на церемонии открытия Monte Carlo TV Festival в белоснежном шлейфовом платье с шифоновым рукавом.

Отдельного внимания заслуживают выходы сегодняшней именинницы на минувшей Неделе моды в Милане.

Для Global Gift Gala Андерсон выбрала платье перламутрового цвета с романтичными воланами, чем приятно удивила модных критиков.

На благотворительном вечере Sea Shepherd активистка в борьбе за охрану окружающей среды и защиту животных привлекла внимание поклонников ярко-красным комбинезоном.

Вечер на испанском побережье в Марбелье, где Памела Андерсон торжественно перерезала красную ленточку в честь открытия клуба Playa Padre, звезда встречала в полупрозрачном наряде, похожем на чешую русалки. Это Пэм наглядно продемонстрировала, решив ближе к полуночи прямо в платье искупаться в море.

Shine bright like Pamela — так таблоиды озаглавили появление Андерсон на премьере «Спасателей Малибу» в Майами.

Исключительно женственные романтичные образы Андерсон выбирает, навещая Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора. Эти стритлуки актрисы могли бы составить отдельную галерею образов.