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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

13 февраля 2017Агаева Сабина

8 фактов о Робби Уильямсе

Штрихи к портрету британского короля поп-сцены

Сегодня, 13 февраля, самый титулованный артист в истории Brit Awards Робби Уильямс отмечает день рождения. Музыкант прошел путь от сладкоголосого участника бойз-бэнда до эпатажной поп-звезды. Баловень судьбы, талантливый музыкант, дебошир и наркоман, любимец женщин - все это про него.

робби уильямс 2015

1. Робби Уильямс начал карьеру в составе популярного бойз-бенда Take That в возрасте 16 лет. В легендарном составе квинтет ждал небывалый успех. За пять лет творческой деятельности музыканты продали только у себя на родине больше записей, чем все остальные группы со времен The Beatles.

Робби Уильямс в составе группы Take That

Робби Уильямс в составе группы Take That

2. На заре всемирной славы Take That Уильямс, недовольный распределением ролей в группе (ставка в команде делалась на фронтмена Гэри Барлоу), в знак протеста выкрасил волосы в белый цвет, пристрастился к алкоголю и демонстрировал свое расположение к участникам группы Oasis, чьи отношения с наркотиками ни для кого не были секретом. На фоне позитивного имиджа группы Уильямс выглядел белой вороной. В 1996 году певец покидает бойз-бэнд и ненадолго исчезает с горизонта.

робби уильямс 2015

3. Британец начинает сольную карьеру с кардинальной смены амплуа: распрощавшись с образом «хорошего мальчика», Уильмс превращается на сцене в эпатажного хулигана, ошеломляющего публику скандальными выходками. Многие прочат провал артисту в сольном творчестве, но первая же композиция Уильямса, кавер на песню Джорджа Майкла Freedom, с феноменальным успехом поднимается в чартах выше, чем оригинал. Вопреки всем ожиданиям, карьера музыканта идет в гору, в то время, как слава Take That переживает закат.

робби уильямс 2015

4. Всемирное признание к Робби Уильямсу приходит с синглами Angels и No Regrets, распроданными миллионными тиражами копий. До сих пор композиции являются самыми узнаваемыми песнями исполнителя.

Робби Уильямс

5. Коммерческий успех Робби Уильямса достиг рекордных показателей: в 2006 году певец попадает в Книгу рекордов Гиннесса, рапродав 1,6 миллиона билетов за день после объявления о мировом турне Close Encounters. За всю сольную карьеру музыкант продал больше альбомов, чем кто-либо в истории Объединенного Королевства. Диски Робби Уильямса разошлись тиражом более 70 миллионов экземпляров по всему миру.

Интересные факты

6. «Фрэнк Синатра ХХI века» – так Элтон Джон однажды назвал Робби Уильямса за бархатный мужской тембр и характерную манеру исполнения.

7. Музыкант с завидной регулярностью возглавлял списки самых привлекательных и самых отталкивающих звезд Великобритании, причем одновременно. Однако ни скандальная репутация, ни ложные обвинения в гомосексуальности, за которые певец отсудил круглую сумму компенсации, не мешали успеху Уильямса у женщин. Место в сердце вечного ловеласа в разное время занимали Кэмерон Диас, Джерри Холлиуэлл, Мел Би, Кристина Агилера, Дрю Бэрримор, Николь Кидман, Дэрил Ханна, Линдси Лохан. Робби утверждал, что никогда не станет верным семьянином, но в 2010 году неожиданно расстался со статусом мачо-одиночки, женившись на актрисе Айде Филд.

Кайли Миноуг и Робби Уильямс

Кайли Миноуг и Робби Уильямс

8. За многочисленные татуировки Робби Уильямса прозвали человеком-картиной. Одна из них - слова молитвы, которую певец произносит перед каждым выходом на сцену. Надпись на французском, как цепь вокруг шеи, означает буквально «каждому свое», а на спине у музыканта наколоты строчки из легендарного гимна битлов All you need is love.

робби уильямс 2015

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