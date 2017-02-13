8 фактов о Робби Уильямсе

Сегодня, 13 февраля, самый титулованный артист в истории Brit Awards Робби Уильямс отмечает день рождения. Музыкант прошел путь от сладкоголосого участника бойз-бэнда до эпатажной поп-звезды. Баловень судьбы, талантливый музыкант, дебошир и наркоман, любимец женщин - все это про него.

1. Робби Уильямс начал карьеру в составе популярного бойз-бенда Take That в возрасте 16 лет. В легендарном составе квинтет ждал небывалый успех. За пять лет творческой деятельности музыканты продали только у себя на родине больше записей, чем все остальные группы со времен The Beatles.

Робби Уильямс в составе группы Take That

2. На заре всемирной славы Take That Уильямс, недовольный распределением ролей в группе (ставка в команде делалась на фронтмена Гэри Барлоу), в знак протеста выкрасил волосы в белый цвет, пристрастился к алкоголю и демонстрировал свое расположение к участникам группы Oasis, чьи отношения с наркотиками ни для кого не были секретом. На фоне позитивного имиджа группы Уильямс выглядел белой вороной. В 1996 году певец покидает бойз-бэнд и ненадолго исчезает с горизонта.

3. Британец начинает сольную карьеру с кардинальной смены амплуа: распрощавшись с образом «хорошего мальчика», Уильмс превращается на сцене в эпатажного хулигана, ошеломляющего публику скандальными выходками. Многие прочат провал артисту в сольном творчестве, но первая же композиция Уильямса, кавер на песню Джорджа Майкла Freedom, с феноменальным успехом поднимается в чартах выше, чем оригинал. Вопреки всем ожиданиям, карьера музыканта идет в гору, в то время, как слава Take That переживает закат.

4. Всемирное признание к Робби Уильямсу приходит с синглами Angels и No Regrets, распроданными миллионными тиражами копий. До сих пор композиции являются самыми узнаваемыми песнями исполнителя.

5. Коммерческий успех Робби Уильямса достиг рекордных показателей: в 2006 году певец попадает в Книгу рекордов Гиннесса, рапродав 1,6 миллиона билетов за день после объявления о мировом турне Close Encounters. За всю сольную карьеру музыкант продал больше альбомов, чем кто-либо в истории Объединенного Королевства. Диски Робби Уильямса разошлись тиражом более 70 миллионов экземпляров по всему миру.

Интересные факты

6. «Фрэнк Синатра ХХI века» – так Элтон Джон однажды назвал Робби Уильямса за бархатный мужской тембр и характерную манеру исполнения.

Кайли Миноуг и Робби Уильямс