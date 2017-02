8 фактов о Робби Уильямсе

1. Робби Уильямс начал карьеру в составе популярного бойз-бенда Take That в возрасте 16 лет. В легендарном составе квинтет ждал небывалый успех. За пять лет творческой деятельности музыканты продали только у себя на родине больше записей, чем все остальные группы со времен The Beatles .

2. На заре всемирной славы Take That Уильямс, недовольный распределением ролей в группе (ставка в команде делалась на фронтмена Гэри Барлоу), в знак протеста выкрасил волосы в белый цвет, пристрастился к алкоголю и демонстрировал свое расположение к участникам группы Oasis, чьи отношения с наркотиками ни для кого не были секретом. На фоне позитивного имиджа группы Уильямс выглядел белой вороной. В 1996 году певец покидает бойз-бэнд и ненадолго исчезает с горизонта.

3. Британец начинает сольную карьеру с кардинальной смены амплуа : распрощавшись с образом «хорошего мальчика», Уильмс превращается на сцене в эпатажного хулигана, ошеломляющего публику скандальными выходками. Многие прочат провал артисту в сольном творчестве, но первая же композиция Уильямса, кавер на песню Джорджа Майкла Freedom, с феноменальным успехом поднимается в чартах выше, чем оригинал. Вопреки всем ожиданиям, карьера музыканта идет в гору, в то время, как слава Take That переживает закат.

8. За многочисленные татуировки Робби Уильямса прозвали человеком-картиной. Одна из них - слова молитвы, которую певец произносит перед каждым выходом на сцену. Надпись на французском, как цепь вокруг шеи, означает буквально «каждому свое», а на спине у музыканта наколоты строчки из легендарного гимна битлов All you need is love.